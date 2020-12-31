أمريكا وأوروبا تدينان هجوم مطار عدن: مرفوض ويعكس نوايا سيئة

أدانت أمريكا والاتحاد الأوروبي، الأربعاء، الهجوم الذي استهدف مطار عدن جنوبي اليمن، وشددا على أنه عمل ”مرفوض ويعكس نوايا سيئة“.

وقال كيل براون المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نقلته وكالة رويترز: ”تزامنت الهجمات مع وصول مسؤولي الحكومة اليمنية الجديدة، وهي تظهر من جديد سوء نوايا من يحاولون زعزعة استقرار اليمن“.

وشدد براون على أن مثل هذه الهجمات لن توقف جهود السلام.

من جانبه، قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن ”هذا العمل العنيف مرفوض ويأتي في لحظة مفصلية لتنفيذ اتفاق الرياض من أجل الوصول إلى حل سياسي شامل“.

وأضاف أن الهجوم ”لا يجب أن يردع الأطراف المتنازعة عن الانخراط بطريقة بناءة“ للتوصل إلى وقف إطلاق نار على مستوى البلاد واستئناف المحادثات السياسية.

مشاهد توثق لحظة سقوط مقذوف على #مطار_عدن والذي سبب انفجارا مروعا وخلف حفرة #إرم_نيوز #عدن pic.twitter.com/ZqPD4gEHAq — إرم نيوز (@EremNews) December 30, 2020

بدوره، قال مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث، إن الهجوم ”تذكير مأساوي بأهمية إعادة اليمن بشكل عاجل إلى طريق السلام“.

وفي نيويورك، قال متحدث باسم الأمم المتحدة، إن الأمين العام انطونيو غوتيريش ”يندد بهذا الهجوم المؤسف“، مؤكدا أن المجتمع الدولي ملتزم بالتوصل إلى تسوية تفاوضية للنزاع في اليمن.

بينما دان السفير البريطاني لدى اليمن مايكل ارون ”محاولة لإحداث مذابح وفوضى“.

وقتل 25 شخصا وأصيب 110 في انفجارين على الأقل وقعا في مطار عدن، الأربعاء، بالتزامن مع وصول أعضاء الحكومة اليمنية المكونة مناصفة بين الجنوب والشمال.

أشارت وزارة الخارجية اليمنية، بأصابع الاتهام إلى ضلوع الميليشيات الحوثية في تفجيرات مطار عدن.

وقالت الوزارة، في بيان إن ”الدلائل تشير إلى أن الميليشيات الحوثية هي الجهة التي قامت بهذا العمل الإرهابي، من خلال استهداف المطار بـ4 صواريخ بالستية، وبتقنيات تتشابه مع ذات التقنيات التي استخدمتها هذه الميليشيات في جرائم سابقة“.

من جانبه، حمّل المجلس الانتقالي الجنوبي، جماعة الحوثي، و“قوى متضررة من تنفيذ اتفاق الرياض“، المسؤولية الكاملة عن الهجوم على مطار عدن، والذي وصفه بـ“العمل الإرهابي الغادر“.