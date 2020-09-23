رئيس الحكومة اليمنية: اتفاق الرياض فرصة لن تتكرر‎

اعتبر رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، اليوم الأربعاء، أن اتفاق الرياض فرصة لتوحيد الصف اليمني، وإنهاء ”الانقلاب الحوثي“.

وحث عبدالملك، خلال استقباله بالعاصمة السعودية الرياض ممثلي مؤتمر حضرموت الجامع، الذي استأنف مشاركته في المرحلة الثانية من مشاورات الرياض، بعد تحفظه، القوى والمكونات السياسية على ”التحرك بشكل عاجل؛ لاستكمال تطبيق بقية بنود آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك تشكيل الحكومة الجديدة التي ستقوم على الشراكة والكفاءات“، حسب قوله.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“ أن هذا اللقاء يأتي في إطار استكمال المشاورات مع المكونات والقوى السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، وتحديد الخطوط العريضة والأولويات الملحة لعملها، بما يراعي دقة المرحلة وطبيعة التحديات التي يواجهها المواطنون.

وقال الناطق الرسمي باسم وفد مؤتمر حضرموت الجامع، المشارك في مشاورات المرحلة الثانية من اتفاق الرياض، أكرم العامري، إنهم تطرقوا خلال لقائهم رئيس الحكومة اليمنية، إلى ”مشاركة مؤتمر حضرموت الجامع في تشكيل الحكومة القادمة، وما تم بشأن إجراءات التشكيل، وضمان حصول حضرموت على تمثيل عادي ومنصف بما يتناسب مع حجمها وتأثيرها“.

وأشار في تغريدات له على موقع ”تويتر“ إلى أن وفد مؤتمر حضرموت الجامع أكد ضرورة تدخل الحكومة في ”اتخاذ تدابير عاجلة لتحسين خدمة الكهرباء بساحل حضرموت، بما يضمن السداد العاجل لجزء من مديونية المحافظة للطاقة المشتراة، ويتم جدولة بقية المديونيات بآلية متفق بشأنها، وأن تؤدي تلك الحلول العاجلة لعودة المولدات للخدمة؛ تخفيفا على المواطنين“.

وكان مؤتمر حضرموت الجامع قد أعلن تحفظه على المشاركة في مشاورات اتفاق الرياض في مرحلتها الثانية، في السابع من الشهر الجاري؛ بسبب ما وصفها بـ“عدم الجدية“ في تلك المرحلة، و“تنصل بعض الأطراف السياسية مما تم الاتفاق عليه في المرحلة الأولى“، قبل أن يعلن استئناف مشاركته مجددًا الاثنين الماضي.