الصور التي هزت اليمن.. قناص حوثي يستهدف طفلة أثناء جلبها الماء لأسرتها في تعز

أقدم قناص حوثي، يوم الاثنين، على قنص طفلة لا تتجاوز الثامنة من العمر، أثناء جلبها الماء لأسرتها، وذلك في أحد أحياء مدينة تعز جنوب غرب اليمن.

وأصيبت الطفلة رويدا صالح برصاص القناص الحوثي وسقطت على الأرض، ليسارع شقيقها الذي يقربها بالعمر لإنقاذها، وقد نجح في ذلك، إذ تم إسعافها إلى أحد مستشفيات المدينة، ليتمكن الأطباء من إجراء عملية لها، تكللت بالنجاح.

وأثارت الحادثة، ردود فعل غاضبة لدى اليمنيين، حيث سارع رواد منصات التواصل الاجتماعي، إلى إطلاق وسم تحت مسمى طفلة الماء، وقد حظي بتفاعل كبير من قبل المشاركين، ما بين إطلاق عبارات التنديد والاستنكار وكذلك نشر صور الحادثة، بالإضافة إلى نشر رسومات كاريكاتورية.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، على حسابه بموقع ”تويتر“: ”مشهد مؤلم لأحد الأطفال وهو يزحف على الازفلت لإنقاذ شقيقته الطفلة رويدا، ويسحب جسدها المضرج بالدماء بعد إصابتها برصاص قناص حوثي أثناء جلبها الماء لأسرتها، يحكي وحشية وإجرام ميليشيات الحوثي المدعومة من الإيران، وتفاصيل حياة عشرات الآلاف من أطفال ونساء مدينة تعز والموت الذي يتربص بهم“.

١-مشهد مؤلم لأحد الأطفال وهو يزحف على الازفلت لانقاذ شقيقته #الطفلة_رويدا ويسحب جسدها المضرج بالدماء بعد إصابتها برصاص قناص حوثي أثناء جلبها الماء لأسرتها، يحكي وحشية واجرام مليشيا الحوثي المدعومة من الايران،وتفاصيل حياة عشرات الآف من اطفال ونساء مدينة تعز والموت الذي يتربص بهم pic.twitter.com/6iBErSgs1d — معمر الإرياني (@ERYANIM) August 17, 2020

من جانبه، قال الكاتب الصحفي هاشم الإبارة، إن ”جرائم القنص الحوثية، غالبيتها خارج مربع الاشتباكات وتستهدف المدنيين“، متابعاً: ”هي أحكام إعدام يصدرها القناص بشكل متواصل ضد المارة الذين يحاولون التسلل للحصول على الماء أو الرغيف“.

جرائم القنص الحوثية غالبيتها خارج مربع الاشتباكات وتستهدف المدنين، هي إحكام اعدام يصدرها القناص بشكل متواصل ضد المارة الذي يحاولوا التسلل للحصول على دبة ماء او كيس رغيف، هذه الجرائم هي أبشع التجليات للروح الشريرة والإرهابية التي تسيطر على المقاتلين الحوثيين.#طفلة_الماء pic.twitter.com/BJrzTaBSCV — هاشم الاباره (@Hashem_Abarah) August 17, 2020

وشارك الناشط محمد الفرحاني في الوسم معلقا ”قناص المسيرة الصهيونية الحوثية أظهر حرفيته الإجرامية في استهداف طفلة لاتتجاوز 8 سنوات.. اللهم انت حسبنا ونعم الوكيل في الحوثي ومن أيّده ودعمه“.

قناص المسيرة الصهيونية الحوثية أظهر حرفيته الاجرامية في استهداف طفلة لاتتجاوز 8 سنوات. اللهم انت حسبنا ونعم الوكيل في الحوثي ومن ايّده ودعمه#طفلة_الماء pic.twitter.com/BGJi3LsUNj — محمد الفرحاني Ⓜ (@Moh_abda_frhan) August 17, 2020

بدوره، قال الإعلامي والناشط السياسي محمد مهيوب: ”صور موجعة ومبكية جدًا.. رويدا صالح طفلة بعمر الزهور، خرجت تبحث عن الماء لأسرتها فقنصها قناص مليشيا الحوثي الإجرامية المتمركز في معسكر الأمن المركزي، ميليشيا الحوثي مستمرة بجرائمها بحق الطفولة في اليمن“.

#تعز

صور موجعه ومبكية جدًا

رويدا صالح طفلة بعمر الزهور، خرجت تبحث عن الماء لاسرتها فقنصها قناص مليشيا الحوثي الاجرامية المتمركز في معسكر الامن المركزي .#طفلة_الماء

ميليشيا الحوثي مستمرة بجرائمها بحق الطفولة في #اليمن pic.twitter.com/70C3xCpTxn — محمد مهيوب (@mohamadmahuob) August 17, 2020

ولم يقتصر حديث اليمنيين حول التنديد بالحادثة فقط، بل أشاد الكثير منهم ببسالة وشجاعة شقيق الفتاه، الذي سارع لإنقاذ شقيقته ولم يأبه لرصاص قناص الحوثي.

حيث نشر الإعلامي وليد الراجحي، كاريكاتور للطفل الصغير، مرفقا إياه بقوله: ”الطفل الشجاع الذي ظهر في الصور، وهو يحاول سحب شقيقته الصغرى رويدا صالح طفلة الماء، وإنقاذها بعد إصابتها بطلقة قناص حوثي، فيما استمر القناص بإطلاق رصاصاته لمنع إسعافها واستهداف المسعفين“.

الطفل الشجاع الذي ظهر في الصور وهو يحاول سحب شقيقته الصغرى رويدا صالح #طفلة_الماء وإنقاذها بعد إصابتها بطلقة قناص حوثي فيما استمر القناص بإطلاق رصاصاته لمنع إسعافها واستهداف المسعفين#تعز#طفلة_الماء pic.twitter.com/go2A6K3hTs — وليد الراجحي (@Walidalrajhi7) August 17, 2020

من جانبه، قال الناشط علي السنيدار: ”اللهم امنحني شجاعة هذا الطفل، قام هذا الأسد بإنقاذها وسحبها مخاطراً بحياته، رويدا صالح نتمنى لها الشفاء شفاءً لا يغادر سقما، والخزي واللعنة على من أطلق الرصاص عليها ليقتلها“.

اللهم امنحني شجاعة هذا الطفل! قام هذا الأسد ب إنقاذها وسحبها مخاطراً بحياته! رويدا صالح نتمنى لها الشفاء شفاءً لا يغادر سقما

والخزي واللعنة على من أطلق الرصاص عليها ليقتلها #تعز #رويدا #طفلة_الماء pic.twitter.com/9yOxOvkSKw — علي السنيدار (@alialsonidar) August 17, 2020

إلى ذلك، نشر الناشط فهيم المخلافي، صورة الفتاة الصغيرة، عقب خروجها من غرفة العمليات، قائلاً: ”الطفلة رويدا، التي أصيبت بطلقة قناص ميليشيات الحوثي بحي الروضة في تعز، تخرج من غرفة العمليات وحالتها مستقرة دعواتكم لها“.