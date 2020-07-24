الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بموقف حازم تجاه "تلاعب" الحوثيين بملف خزان صافر

طالبت الحكومة اليمنية اليوم الجمعة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن بـ“اتخاذ مواقف حازمة تجاه استمرار تلاعب مليشيا الحوثي بملف خزان صافر“.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في تدوينات عبر صفحته على ”تويتر“ إن ميليشيات الحوثي تتخذ الملف ”أداة للابتزاز والمساومة“، حيث تقف ”حجر عثرة أمام معالجات حقيقية تنهي مخاطر تسرب أو غرق أو انفجار الناقلة، وما تمثله من تهديد بيئي كارثي على اليمن والإقليم والعالم“.

١-تراجع المليشيا الحوثية عن تعهداتها بخصوص خزان #صافر العائم تأكيد لما أشرنا اليه سابقا من مراوغة الحوثي بإعلانه الموافقة على معاينة وتقييم فريق فني تابع للأمم المتحدة لناقلة النفط صافر قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن التي خصصت لمناقشة المخاطر المترتبة على تسرب أو انفجار الناقلة pic.twitter.com/rMsY87AiIt — معمر الإرياني (@ERYANIM) July 24, 2020

واعتبر الإرياني أن ”تراجع المليشيا الحوثية عن تعهداتها بخصوص خزان صافر العائم هو تأكيد على مراوغة الحوثي بإعلانه الموافقة على معاينة وتقييم فريق فني تابع للأمم المتحدة لناقلة النفط صافر قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن التي خصصت لمناقشة المخاطر المترتبة على تسرب أو انفجار الناقلة“.

وتابع أن ”الانقلاب على التعهدات وعدم الوفاء بالالتزامات سلوك حوثي ممنهج منذ الحروب الستة مرورا بأحداث محافظة عمران واجتياح العاصمة المختطفة صنعاء مرورا باتفاق السلم والشراكة وجولات الحوار في جنيف والكويت وانتهاء باتفاقات ستوكهولم بخصوص (الحديدة، الأسرى، تعز) التي لم تنفذ أيا من بنودها“.

٣-المجتمع الدولي والامم المتحدة ومجلس الأمن مطالبين باتخاذ مواقف حازمة تجاه استمرار تلاعب مليشيا الحوثي بالملف واتخاذه اداة للابتزاز والمساومة، ووقوفها حجر عثرة امام معالجات حقيقية تنهي مخاطر تسرب أو غرق أو انفجار الناقلة وما تمثله من تهديد بيئي كارثي على اليمن والاقليم والعالم pic.twitter.com/rBsQYFgWiJ — معمر الإرياني (@ERYANIM) July 24, 2020

وقال مسؤولون أمميون، إن الناقلة صافر الراسية قبالة ميناء الحديدة، محملة بأكثر من مليون برميل من النفط الخام، ومهددة في أي لحظة بالانفجار أو الانشطار وتسرب حمولتها في مياه البحر الأحمر، ما ينذر بأكبر كارثة بيئية في العالم.

والناقلة التي بنيت قبل 45 عاما وتستخدم كمنصة تخزين عائمة، محملة بنحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام وهي لم تخضع لأي صيانة منذ 2015؛ ما أدى الى تآكل هيكلها وتردي حالتها.

وفي الـ27 من أيار/ مايو تسربت مياه إلى غرفة محرك السفينة ”الأمر الذي كان من الممكن أن يؤدي إلى كارثة“ لو لم تتم السيطرة على الوضع يومئذ، بحسب الأمم المتحدة.