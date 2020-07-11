اليمن.. القوات المشتركة تضبط ذخائر كانت في طريقها للحوثيين‎

اليمن.. القوات المشتركة تضبط ذخائر...

المصدر: عدن- إرم نيوز

ضبطت القوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن، يوم السبت، شاحنة على متنها قذائف وذخائر عسكرية، كانت في طريقها إلى المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي الانقلابية، في مدينة الحديدة.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة، على موقعه الرسمي ”تمكنت دوريات التأمين التابعة للواء 11عمالقة، في مربع النجيبة بمديرية حيس جنوب محافظة الحديدة، من ضبط شاحنة نوع (دينا) محملة بالذخائر، أثناء مرورها من احدى النقاط الأمنية، وكانت في طريقها إلى الحوثيين“.

وأضاف: ”وحوت المضبوطات على 122 صفيحة، و 10 قذائف هاون، تم ضبطها وتسليمها إلى الشؤون القانونية بمديرية المخا، لاتخاذ الإجراءات اللازمة“.

وعلى صعيد آخر، نفذت ميليشيات الحوثي، حملة اعتقالات تعسفية في أوساط المدنيين بمديرية حيس، بالإضافة إلى منع الأهالي من دخول أو خروج المديرية، وذلك على خلفية مقتل أحد مشرفيها.

وكانت ميليشيات الحوثي، قد أغلقت في وقت سابق المنفذ الرئيسي لمفرق سقم جنوب مديرية حيس بالحديدة، إضافة إلى قيامها بتلغيم أجزاء واسعة من الطرق الفرعية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk[at]eremnews[dot]com

الوسومات:
اليمن
الحوثيون
مختارات
تاغ
محافظة الحديدة
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
تابعوا إرم نيوز عبر غوغل نيوز تابعنا على منصة غوغل الإخبارية