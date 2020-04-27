تظاهرات في المكلا دعما لإعلان "الانتقالي" الإدارة الذاتية في جنوب اليمن (فيديو وصور)

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شهدت مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، جنوب شرق اليمن، مساء يوم الاثنين، تظاهرات شعبية حاشدة، تأييدًا لقرار "الإدارة الذاتية"، التي اتخذه المجلس الانتقالي الجنوبي، يوم السبت الماضي. ووفقًا لمصادر محلية، فإن المتظاهرين طافوا شوارع مدينة المكلا، مرددين شعارات داعمة للمجلس الانتقالي الجنوبي، وأخرى رافضة للحكومة اليمنية، منها :"برع برع يا شرعية، حضرموت جنوبية". وأطلق المتظاهرون الألعاب النارية في سماء مدينة المكلا، ابتهاجًا بالقرار الذي أعلنه المجلس الانتقالي الجنوبي، فجر السبت الماضي، بتشكيل "إدارة ذاتية" في المناطق الجنوبية. وسبقت هذه التظاهرات، تظاهرات أخرى لمحتجين غاضبين أضرموا النيران في عدد من الإطارات التالفة بشوارع مختلفة من مدينة المكلا، احتجاجًا على انقطاع التيار