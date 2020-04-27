تظاهرات في المكلا دعما لإعلان "الانتقالي" الإدارة الذاتية في جنوب اليمن (فيديو وصور)

شهدت مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، جنوب شرق اليمن، مساء الإثنين، تظاهرات شعبية حاشدة، تأييدا لقرار "الإدارة الذاتية"، الذي اتخذه المجلس الانتقالي الجنوبي.
تظاهرات في #المكلا عاصمة محافظة #حضرموت دعمًا لقرارات #المجلس_الانتقالي_الجنوبي.. تردد هتاف: "حضرموت جنوبية برع برع يا شرعية"#إرم_نيوز #عدن pic.twitter.com/90pru5aWc2
— إ ر م نـ يـ و ز (@EremNews) April 27, 2020
ووفقا لمصادر محلية، فإن المتظاهرين طافوا شوارع مدينة المكلا، مرددين شعارات داعمة للمجلس الانتقالي الجنوبي، وأخرى رافضة للحكومة اليمنية، منها :"برع برع يا شرعية، حضرموت جنوبية".
وأطلق المتظاهرون الألعاب النارية في سماء مدينة المكلا، ابتهاجا بالقرار الذي أعلنه المجلس الانتقالي الجنوبي، فجر السبت الماضي، بتشكيل "إدارة ذاتية" في المناطق الجنوبية.
وسبقت هذه التظاهرات، تظاهرات أخرى لمحتجين غاضبين أضرموا النيران في عدد من الإطارات التالفة بشوارع مختلفة من مدينة المكلا، احتجاجا على انقطاع التيار الحكومي لفترات طويلة وتردي الأوضاع الخدمية.