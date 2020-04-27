تظاهرات في المكلا دعما لإعلان "الانتقالي" الإدارة الذاتية في جنوب اليمن (فيديو وصور)

تظاهرات في المكلا دعما لإعلان "الان...

المصدر: عدن - إرم نيوز

شهدت مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، جنوب شرق اليمن، مساء الإثنين، تظاهرات شعبية حاشدة، تأييدا لقرار "الإدارة الذاتية"، الذي اتخذه المجلس الانتقالي الجنوبي.

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ووفقا لمصادر محلية، فإن المتظاهرين طافوا شوارع مدينة المكلا، مرددين شعارات داعمة للمجلس الانتقالي الجنوبي، وأخرى رافضة للحكومة اليمنية، منها :"برع برع يا شرعية، حضرموت جنوبية".

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وأطلق المتظاهرون الألعاب النارية في سماء مدينة المكلا، ابتهاجا بالقرار الذي أعلنه المجلس الانتقالي الجنوبي، فجر السبت الماضي، بتشكيل "إدارة ذاتية" في المناطق الجنوبية.

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وسبقت هذه التظاهرات، تظاهرات أخرى لمحتجين غاضبين أضرموا النيران في عدد من الإطارات التالفة بشوارع مختلفة من مدينة المكلا، احتجاجا على انقطاع التيار الحكومي لفترات طويلة وتردي الأوضاع الخدمية.

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