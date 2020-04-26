قوات المجلس الانتقالي تتسلم البنك المركزي وباقي المؤسسات في عدن

سارع المجلس الانتقالي الجنوبي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد إلى البدء في تنفيذ ما أعلنه من إقامة إدارة للحكم الذاتي في المناطق الواقعة تحت سيطرته، في خطوة وصفتها الحكومة بأنها سيكون لها "تبعات كارثية".

وتسلمت قوات الانتقالي صباح اليوم مقر البنك المركزي في عدن من قوات تابعة للتحالف كانت تشرف على تأمينه، وذلك بعيد تسلم الانتقالي ميناء عدن وباقي المرافق الحكومية في عاصمة اليمن المؤقتة.

لحظة انسحاب قوات التحالف من أمام البنك المركزي وتسليم البنك للقوات المسلحة الجنوبية، #الإدارة_الذاتية_للجنوب #جنوبيون_لانعرف_الا_النصر pic.twitter.com/MN0pl1XNou — مالك اليزيدي اليافعي (@malekalyazidi) April 26, 2020

وكتب الصحفي المؤيد للانتقالي الجنوبي صلاح بن لغبر: "كل الشكر لقوات التحالف العربي التي سلمت البنك المركزي بشكل رسمي للقوات المسلحة الجنوبية".

كل الشكر لقوات التحالف العربي

التي سلمت البنك المركزي بشكل رسمي للقوات المسلحة الجنوبية #جنوبيون_لانعرف_الا_النصر #الادارة_الذاتية_للجنوب — صلاح بن لغبر (@benlaghbar) April 26, 2020

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي قد أعلن في ساعة مبكرة من صباح الأحد إقامة إدارة ذاتية في الجنوب ابتداء من منتصف ليل السبت.

وأعلن أيضا حالة الطوارئ في مدينة عدن وكل المحافظات الجنوبية.

وقالت وزارة الخارجية في الحكومة اليمنية الشرعية إن "إعلان ما يسمى بالمجلس الانتقالي عزمه القيام بما أسماه إدارة الجنوب ما هو إلا استمرار للتمرد المسلح وإعلان رفض وانسحاب تام من اتفاق الرياض. ويتحمل ما يسمى بالمجلس الانتقالي وحده التبعات الخطيرة والكارثية لهكذا إعلان".