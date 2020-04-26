قوات المجلس الانتقالي تتسلم البنك المركزي وباقي المؤسسات في عدن

قوات المجلس الانتقالي تتسلم البنك ا...

المصدر: إرم نيوز

سارع المجلس الانتقالي الجنوبي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد إلى البدء في تنفيذ ما أعلنه من إقامة إدارة للحكم الذاتي في المناطق الواقعة تحت سيطرته، في خطوة وصفتها الحكومة بأنها سيكون لها "تبعات كارثية".

وتسلمت قوات الانتقالي صباح اليوم مقر البنك المركزي في عدن من قوات تابعة للتحالف كانت تشرف على تأمينه، وذلك بعيد تسلم الانتقالي ميناء عدن وباقي المرافق الحكومية في عاصمة اليمن المؤقتة.

وكتب الصحفي المؤيد للانتقالي الجنوبي صلاح بن لغبر: "كل الشكر لقوات التحالف العربي التي سلمت البنك المركزي بشكل رسمي للقوات المسلحة الجنوبية".

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي قد أعلن في ساعة مبكرة من صباح الأحد إقامة إدارة ذاتية في الجنوب ابتداء من منتصف ليل السبت.

وأعلن أيضا حالة الطوارئ في مدينة عدن وكل المحافظات الجنوبية.

وقالت وزارة الخارجية في الحكومة اليمنية الشرعية إن "إعلان ما يسمى بالمجلس الانتقالي عزمه القيام بما أسماه إدارة الجنوب ما هو إلا استمرار للتمرد المسلح وإعلان رفض وانسحاب تام من اتفاق الرياض. ويتحمل ما يسمى بالمجلس الانتقالي وحده التبعات الخطيرة والكارثية لهكذا إعلان".

 

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