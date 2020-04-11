اليمن.. ”الانتقالي الجنوبي“ يرفع ساعات حظر التجوال في عدن

قرر المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، اليوم السبت، رفع عدد ساعات الحظر واستمرار غلق جميع منافذ العاصمة المؤقتة عدن، بعد اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا في محافظة حضرموت.

جاء ذلك عقب اجتماع للمجلس مع قيادات عسكرية وأمنية، في عدن، برئاسة عضو هيئة الرئاسة اللواء أحمد سعيد بن بريك.

وتضمنت قرارات المجلس زيادة ساعات حظر التجوال في عدن إلى 10 ساعات، تبدأ من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا، اعتبارا من غد الأحد، ولمدة أسبوعين.

وقرر أيضا إغلاق كافة المنافذ البرية للعاصمة المؤقتة عدن، واستمرار إغلاق المنافذ الجوية والبحرية، والأسواق والمولات والمطاعم، والاكتفاء بالبيع الخارجي، بدءا من منتصف الليلة.

وأعلن المجلس عن إغلاق كافة أسواق بيع نبتة ”القات“، ومنع تداولها في عدن وبقية المحافظات الجنوبية، وتكليف الحواجز الأمنية بمنع مرور حامليها لمدة أسبوعين.

كما شدد على تكثيف الحملات التوعوية في عدن، حول كيفية الوقاية من فيروس كورونا، والالتزام بالحجر المنزلي، ونشر أرقام طوارئ للإبلاغ عن أي حالات اشتباه.

وأكد المجلس التزامه بقرار التحالف العربي ومبادرته لوقف شامل لإطلاق النار باليمن، لتوحيد جهود مجابهة الجائحة.