اليمن.. القوات المشتركة تسقط طائرة مسيرة حوثية جنوبي الحديدة

أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن، مساء اليوم الخميس، إسقاط طائرة مسيرة حوثية في سماء مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة.

ونقل الموقع الإلكتروني لـ“ألوية العمالقة“، عن مصادر عسكرية ميدانية، قولها: إن قوات لواء النقل العام في مديرية التحيتا تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة حوثية كانت تحلق في سماء المنطقة.

وأشار الموقع إلى أن ميليشيات الحوثي تواصل سلسلة خروقاتها اليومية في إطار تصعيدها المستمر، وفي خرق واضح منها للعهود والمواثيق الدولية، ورفضها الالتزام باتفاقية استوكهولم، التي نصت على وقف إطلاق النار، والعمليات العسكرية في محافظة الحديدة.