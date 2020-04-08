الانتقالي الجنوبي يحذّر من المساس برئيس قيادته المحلية في شبوة

حذّر المجلس الانتقالي الجنوبي، في جنوب اليمن، اليوم الأربعاء، سلطات الحكومة اليمنية، بمحافظة شبوة، من المساس بسلامة أحد قياداته، الذي تعرّض لاختطاف.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، نزار هيثم، في بيان صحفي إن ”جماعة الإخوان المسلمين أقدمت على اختطاف رئيس القيادة المحلية للمجلس بمحافظة شبوة الشيخ علي محسن السليماني، في تصرفٍ همجي غير مبرر، بأوامر من رئيس العمليات الحربية والحاكم العسكري لمحافظة شبوة“.

وأدان المجلس الانتقالي، ما أسماه بـ“العمل الإرهابي“، مستنكرًا ”استمرار سلوك القمع والإرهاب الذي تمارسه سلطات محافظة شبوة المحتلة، ضد القيادات والناشطين الجنوبيين والمخالف لكل المواثيق والدساتير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وكذلك القانون الدولي الإنساني“.

وأضاف البيان، أن هذا ”السلوك البربري ، متزامن مع جهود ودعوات دولية للتهدئة ووقف الأعمال القتالية، وهو ما رحب والتزم به المجلس الانتقالي تقديرًا للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم المهدد بوباء كورونا القاتل، وجماعة الإخوان تؤكد نزعتها وسلوكها الإرهابي المعارض لكل جهود السلام والتهدئة“.

وطالب المجلس الانتقالي التحالف العربي، ”بالعمل على وقف هذه التصرفات التي تهدف لدفع المجلس لرد الفعل للوصول لتفجير الموقف، حيث تم اختطاف الشيخ السليماني في وقت كان متوجهًا ضمن مجموعة لبذل مساعي التهدئة، ويدعو الحكومة اليمنية، ومن خلال أجهزتها المختلفة لاتخاذ كافة الخطوات التي تضمن تحرير الشيخ علي محسن السليماني وضمان عدم تكرار هذا السلوك الهمجي“.

واعتقلت قوات الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، الشيخ علي محسن السليماني، قرب مفرق بلدة ”الصعيد“ في محافظة شبوة، أثناء عودته من محافظة أبين، المتاخمة لمحافظة شبوة، وفقًا لمصادر محلية.

كما نفذت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطات المحلية بمحافظة شبوة، حملة اعتقالات عشوائية، لعدد من أبناء مديرية حبان، بمحافظة شبوة، على مداخل سوق المدينة.