مقتل 5 يمنيات إثر قصف حوثي للسجن المركزي في تعز

أعلن مسؤول حكومي في محافظة تعز اليمنية، اليوم الأحد، مقتل وجرح عشرات النساء في قصف لجماعة الحوثيين استهدف السجن المركزي في المحافظة.

وقال مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان في تعز عبد الرحيم السامعي إن ”5 سجينات قتلن، وأصيبت 28 أخريات في حصيلة أولية لقصف شنته ميليشيات الحوثيين طال السجن المركزي في تعز (جنوب)“.

وأضاف السامعي:“القصف استهدف قسم النساء في السجن الذي يقع في نطاق سيطرة القوات الحكومية“.

ومنذ أعوام، تشهد محافظة تعز معارك مستمرة، بين القوات الحكومية التي تسيطر على معظم مساحة المحافظة، وجماعة الحوثيين.

وتتهم الحكومة الشرعية ومنظمات محلية وأخرى دولية، الحوثيين بفرض حصار على مركز محافظة تعز ومنع عمليات الإغاثة الإنسانية من الوصول إلى السكان.