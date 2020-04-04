الحوثيون يقصفون منشأة نفطية في مأرب ويقتلون قياديا بالجيش اليمني (فيديو)

قتل قيادي عسكري في القوات الحكومية اليمنية، أمس السبت، خلال معارك عنيفة لقوات الجيش اليمني، ضد مليشيات الحوثيين، غربي محافظة مأرب، الخاضعة لسيطرة الحكومة.

ونقلت وسائل اعلام محلية، عن مصادر عسكرية، أن قائد اللواء 310، التابع للمنطقة العسكرية السابعة في قوات الجيش اليمني، اللواء محمد كامل الذيفاني، قتل السبت، في معارك ضد مليشيات الحوثيين، بجبهة ”صرواح“، غربي محافظة مأرب.

أقدمت مليشيات الحوثي، على قصف منشأة نفطية في صراوح مساء السبت، وسط أنباء تداولتها وسائل إعلام داعمة للحوثي عن مقتل قيادة ألوية وضباط لدى القوات الحكومية، خلال القصف.

وأكدت وزارة النفط والمعادن في الحكومة اليمنية، تعرض محطة الضخ لأنبوب ”صافر“ النفطي بصرواح، لقصف صاروخي من قبل مليشيات الحوثيين.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن هذا الاستهداف يأتي في وقت ”تسعى فيه القيادة السياسية والحكومة الشرعية للبلاد ممثلة بوزارة النفط لانعاش الاقتصاد الوطني، ورفد خزينة الدولة من خلال اعادة تشغيل القطاعات النفطية على طريق التعافي العام للاقتصاد الوطني“.

وأكدت أن ”مثل هذه الأعمال التخريبية إنما تستهدف مقدرات الشعب ومكتسباته الحيوية، وتفشل الجهود المضنية والمبذولة لإيجاد وخلق بيئة ومناخ استثماري جذاب، كما انها تعيق عودة الشركات النفطية الأجنبية للبلد لاستئناف نشاطها، التنموي بشكل عام“.

ووصف رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، في تغريدة على تويتر، قصف الحوثيين للمحطة النفطية بأنه ”تصرف كاشف لجماعة بدون مسؤولية أو التزام، تتعامل مع الشعب كرهائن أو أعداء، ومع مصالح المواطنين كموضوع للمساومة، ومع الأملاك العامة كمادة للنهب أو التخريب“.