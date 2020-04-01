وسط خسائر كبيرة للحوثيين.. الجيش اليمني يعلن تقدمه في جبهة هيلان غرب مأرب

أعلن الجيش اليمني اليوم الأربعاء، تحقيق تقدم جديد في جبهة هيلان غرب محافظة مأرب، بإسناد من طيران التحالف العربي لدعم الشرعية، مشيرا إلى تكبيد ميليشيات الحوثي خسائر في الأرواح والمعدات.

ونشر حساب المركز الإعلامي للقوات المسلحة في اليمن: ”قوات جيشنا الوطني مسنودون بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية أحرزوا اليوم، تقدما جديدا في جبهة هيلان غرب محافظة مأرب، خلال عملية عسكرية خاطفة ألحقت بالمليشيات الانقلابية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات“.

قوات جيشنا الوطني مسنودين بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية أحرزوا، اليوم، تقدماً جديداً في جبهة هيلان غرب محافظة #مارب، خلال عملية عسكرية خاطفة ألحقت بالمليشيات الانقلابية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدّات.#اليمن pic.twitter.com/MeUq0znJHQ — المركز الإعلامي للقوات المسلحة #اليمن (@Yem_army_media) April 1, 2020

وتابع أن ”أبطال الجيش الوطني نفذوا عملية عسكرية نوعية تمكنوا خلالها من تحرير المواقع التي كانت تتمركز فيها مليشيات الحوثي الانقلابية في ميمنة وميسرة وقلب جبهة هيلان، التي تعد من أهم المواقع في سلسلة جبال هيلان الإستراتيجية“.

كما أشار إلى أن ”مدفعية الجيش الوطني استهدفت مواقع وتجمعات وتعزيزات تابعة للمليشيات إلى جبهتي هيلان وصرواح، وتمكنت من تدمير 3 عربات، وعدد من الآليات القتالية الأخرى، منها أطقم كانت تحمل تعزيزات بشرية للمليشيات، ومقتل جميع من كانوا على متنها“.

وأمس الثلاثاء، ذكر مصدر عسكري لوكالة أنباء سبأ الرسمية أن ”مقاتلي الجيش تمكنوا من تحرير عدد من المواقع المهمة في جبهة صرواح بمديرية صرواح غرب مأرب، وصولا إلى مشارف سوق صرواح، وقتل وأصيب خلال المعارك عدد من عناصر ميليشيات الحوثيين“.