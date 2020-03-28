 اليمن.. المبعوث الأممي يثمن موقف ”الانتقالي الجنوبي“ في التعاطي مع أزمة كورونا – إرم نيوز‬‎

اليمن.. المبعوث الأممي يثمن موقف ”الانتقالي الجنوبي“ في التعاطي مع أزمة كورونا

اليمن.. المبعوث الأممي يثمن موقف ”الانتقالي الجنوبي“ في التعاطي مع أزمة كورونا

المصدر: فريق التحرير

ثمن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، جهود المجلس الانتقالي الجنوبي لدعمه لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن.

جاء ذلك خلال اجتماع عن طريق الفيديو، عقده مع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، حيث ناقشا جهود السلام لحل الأزمة في اليمن، وجهود مواجهة جائحة كورونا والوضع الإنساني.

وأشار المبعوث الأممي، في بيان، إلى أن المجتمعين ناقشوا الخطوات المقبلة لترجمة التزامات الأطراف لأفعال ومجهودات مواجهة الانتشار المحتمل للفيروس.

وقال المجلس الانتقالي الجنوبي في بيان عبر موقعه الرسمي إنه اتفق مع مبعوث الأمين العام على استمرار الاتصالات والتباحث، وعقد اجتماع ثانٍ مباشر خلال الأسابيع المقبلة، لبحث كافة التطورات، وسُبل التهدئة والتعاون تجاه الحلول المتاحة.

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