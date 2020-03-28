اليمن.. المبعوث الأممي يثمن موقف ”الانتقالي الجنوبي“ في التعاطي مع أزمة كورونا

ثمن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، جهود المجلس الانتقالي الجنوبي لدعمه لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن.

وجه المبعوث الأممي الخاص، مارتن غريفيث، شكره للمجلس الانتقالي الجنوبي لدعمه لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في #اليمن أثناء اجتماع عن طريق الفيديو. وناقش المجتمعون الخطوات المقبلة لترجمة التزامات الأطراف لأفعال ومجهودات مواجهة الانتشار المحتمل لفيروس #كوفيد_19 — UN Special Envoy for Yemen (@OSE_Yemen) March 28, 2020

جاء ذلك خلال اجتماع عن طريق الفيديو، عقده مع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، حيث ناقشا جهود السلام لحل الأزمة في اليمن، وجهود مواجهة جائحة كورونا والوضع الإنساني.

وأشار المبعوث الأممي، في بيان، إلى أن المجتمعين ناقشوا الخطوات المقبلة لترجمة التزامات الأطراف لأفعال ومجهودات مواجهة الانتشار المحتمل للفيروس.

عبر الاتصال المرئي.. الرئيس الزُبيدي يعقد اجتماعاً مع المبعوث الأممي مارتن غريفيثسhttps://t.co/yTnaKznuDJ pic.twitter.com/IGXFVw2V9Z — المجلس الانتقالي الجنوبي (@STCSouthArabia) March 28, 2020

وقال المجلس الانتقالي الجنوبي في بيان عبر موقعه الرسمي إنه اتفق مع مبعوث الأمين العام على استمرار الاتصالات والتباحث، وعقد اجتماع ثانٍ مباشر خلال الأسابيع المقبلة، لبحث كافة التطورات، وسُبل التهدئة والتعاون تجاه الحلول المتاحة.