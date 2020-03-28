استنكار واسع.. تجار يمنيون يصدرون ”الكمامات“ رغم الأزمة المحلية لتركيا والصين (فيديو)

استنكر سياسيون ونشطاء، إقدام تجار يمنيين على تصدير أغطية الوجه ”الكمامات“ المستخدمة للوقاية من فيروس كورونا، إلى تركيا والصين، في ظل المخاوف من تفشي الفيروس في البلد، الذي يعيش ظروفا اقتصادية صعبة.

وكانت السلطات المحلية في مديرية المعلا بمحافظة عدن جنوبي اليمن، صادرت قبل أيام كمية كبيرة من الكمامات التي كانت معدة للتصدير خارج اليمن.

وذكر مدير عام المعلا، فهد المشبق، أن ”تلك الكمية تبلغ 50 ألف كمامة قدمت من صنعاء بهدف نقلها إلى الخارج، وتحديدا تركيا والصين، عبر مطار عدن بواسطة شركة ”دي إتش إل“.

#عدن:

مدير عام المعلا فهد مشبق يُوقف شحنة كمامات قادمه من #صنعاء بعدد يتجاوز الـ ٥٠ الف كمامه لغرض تصديرها للخارج عبر فرع DHL عدن، ويوجه بتوزيعها على المواطنين في #عدن pic.twitter.com/zR1uPdPyet — اليمن الآن (@ALyemennow) March 25, 2020

ووفق وسائل إعلام محلية، فإن سلطات المعلا قامت بدفع قيمة الشحنة، البالغة 40 حقيبة، لتجار صنعاء، وتوزيعها على سكان عدن بسعر التكلفة.

وعبر نشطاء عن استغرابهم من العملية، منددين بسلوك التجار الذين لم يعبأوا بحياة اليمنيين ووجهوا منتجاتهم إلى الخارج.

وقال الناشط الجنوبي جمال بن عطاف: ”حتى الكمامات أخذوها من #اليمن ويرسلوها إلى #تركيا، هل العمالة وصلت إلى هذا الحد بأن أرواح الأتراك أغلى من أرواح أبناء بلدكم يا مرتزقة!!“.

حتى الكمامات اخذوها من #اليمن ويرسلوها الى #تركيا هل العمالة وصلت الى هذا الحد بأن أرواح الأتراك اغلى من ارواح ابناء بلدكم يا مرتزقة!! pic.twitter.com/5aSBYvoCLv — جمال بن عطّاف (@Ben_ataf) March 28, 2020

وقال آخر: ”عرفتم ليش معنا أزمة حتى ولو الدنيا سلامات، لأن تجارنا مستثمرون بكل شيء حتى بالكمامات“.