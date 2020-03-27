الحكومة اليمنية ترد على مزاعم الحوثي بشأن وجود إصابات بكورونا في ”حجة‎“

نفى وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني، صحة ما جاء على لسان زعيم الميليشيات الحوثية يوم الخميس من مزاعم بشأن وجود إصابات بفيروس كورونا في ميدي بمحافظة حجة.

وقال الأرياني في سلسلة تغريدات على صفحته في تويتر، إن ”تصريحات عبدالملك الحوثي لا مسؤولة وتكشف مدى السقوط الأخلاقي للميليشيات التي تسعى لتسييس جائحة كورونا لمصالحها“.

وأضاف: ”‏ننفي نفيا قاطعا ادعاءات زعيم المليشيا الحوثية عبدالملك الحوثي بانتشار وباء كورونا في مديرية ميدي بمحافظة حجة، ونؤكد عدم تسجيل وزارة الصحة ومراكزها الصحية ومكتب منظمة الصحة العالمية باليمن في كافة المحافظات المحررة أي إصابة بالفيروس حتى اللحظة“.

وتابع: ”‏نحذر مليشيا الحوثي من مغبة اللعب بالنار ومحاولة الاستثمار في هذا الملف الخطير، ووقف تهريب عناصرها الإرهابية من إيران بعد نقل الفيروس إلى لبنان العراق“.

ونقلت قناة ”المسيرة“ الحوثية عن زعيم الحوثيين في اليمن عبدالملك الحوثي تصريحات زعم فيها أن ”هناك أعداد كبيرة مصابة بفيروس كورونا في جبهات ميدي بمحافظة حجة، لكن الشرعية والتحالف يتسترون عليها“.

وأكدت منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة اليمنية في عدن خلو البلاد من فيروس كورونا.