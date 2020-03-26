الجيش اليمني يفشل محاولة تسلل حوثية في خب الشعف

لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي مصرعهم خلال مواجهات مع قوات الجيش اليمني الوطني في محافظة الجوف، شمالي شرق البلاد، حسب ما أورده موقع الجيش اليمني الوطني.

وذكر موقع ”سبتمبر نت“ أن مواجهات اندلعت بين الميليشيا الحوثية، في أثناء محاولة عناصرها التسلل باتجاه مواقع في مديرية خب الشعف؛ ما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى في صفوفها.

وتزامنت المواجهات مع غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي استهدفت تعزيزات للميليشيا الحوثية، كانت في طريقها من مدينة ‎الحزم إلى جبهات القتال في ‎مديرية خب الشعف.

كما استهدفت مقاتلات التحالف بغارات جوية مماثلة مواقع وتجمعات وآليات قتالية للميليشيا في منطقة آل عايض، غربي مدينة الحزم، كبدتها خسائر في العتاد والأرواح.