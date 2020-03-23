بذريعة مكافحة ”كورونا“.. الحوثيون يفرضون إتاوات على التجار

فرضت الميليشيات الحوثية مبالغ مالية كبيرة على المؤسسات التجارية وأصحاب رؤوس الأموال في مناطق سيطرتها بذريعة مواجهة وباء ”كورونا“.

وقالت مصادر محلية لـ“إرم نيوز“ إن ”ما تسمى اللجنة العليا لمواجهة الأوبئة –شكلتها الميليشيات الحوثية مؤخرا- أقرت فرض مبالغ مالية على الشركات والمؤسسات التجارية لمواجهة وباء (كورونا) في مناطق سيطرتها، منها فرض (خمسين مليون ريال) على شركات الصرافة والمتستشفيات الأهلية والبنوك العاملة في صنعاء“.

ولفتت المصادر إلى أن الميليشيات حولت إجراءات مواجهة وباء ”كورونا“ إلى فرصة لفرض الإتاوات والمبالغ المالية الكبيرة على التجار والمؤسسات التجارية والشركات في مناطق سيطرتها، لتذهب بالتالي إلى جيوب قيادات حوثية.

واعتادت الميليشيات الحوثية فرض إتاوات مالية على التجار والشركات والمواطنين، تحت عدة مسميات منذ انقلابها على السلطة في العام 2014، من خلال تهديدهم وابتزازهم بشكل مستمر.