انتقادات متصاعدة لحشد ”الشرعية“ العسكري في شقرة.. ومعلقون: الجوف ومأرب أولى

تتصاعد الانتقادات لخطوة التحشيد العسكري التي أقدمت عليها قوات الحكومة الشرعية في مدينة شقرة بمحافظة أبين جنوب اليمن، في ظل تراجعها الميداني أمام ميليشيات الحوثيين في جبهات الشمال، لاسيما الجوف ومأرب.

وكانت مصادر يمنية ذكرت، أمس الجمعة، أن تعزيزات عسكرية انطلقت من محافظة شبوة صوب مدينة شقرة الساحلية، ونقلت عن شهود عيان أن عددًا من المدرعات والأطقم محملة بعشرات الجنود مرت من شبوة في طريقها إلى شقرة ومعها أيضًا المعدات والمدافع المتحركة وسيارات الإسعاف.

والأربعاء الماضي، أجرت قوات تابعة للحكومة الشرعية مناورات عسكرية شملت جميع الوحدات في منطقة ”قرن الكلاسي“ في مدينة ”شقرة“ في محافظة ”أبين“.

واعتبرت أوساط سياسية أن تلك المناورات تمثل استفزازًا واضحًا لقوات الحزام الأمني وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، وسط تحشيد القوات الحكومة الشرعية نحو عدن وأبين.

انتقادات واسعة

خطوة الحكومة الشرعية في شقرة قوبلت بانتقادات حادة على منصات التواصل الاجتماعي اتهم معظمها الأطراف الموالية لجماعة الإخوان في الجيش اليمني بترك جبهات الشمال والحشد بغرض اجتياح عدن.

وكتب نبيل القطيعي:“في كل العالم عندما تندلع حرب يبدأ المدنيون بالنزوح من المدن، إلا في صنعاء والجوف ومأرب حيث يبدأ أفراد الجيش الإخونجي بسحب قواتهم وأسلحتهم تكتيكيًا ويتركون أسرهم وأطفالهم عرضة للبطش واعتقالات الحوثيين ويهربون بأنفسهم، كما حدث موخرًا في الجوف، ويحدث ذلك حاليًا في مأرب بنزوح القوات إلى شبوة وشقرة“.

في كل العلم عندما تندلع حرب يبداء ينزح المدنيين من المدن !!

غير في صنعاء والجوف ومأرب يبدأ الجيش الإخوانجي يسحب قواته وسلاحه تكتيكي ويتركون اسرهم وأطفالهم عرضه لبطش واعتقال الحوثي ويهربون بأنفسهم???? كما حدث مواخرا في الجوف، ويحدث حالين في مأرب بنزوح القوات الى شبوة والى شقرة ???? — نبيل القعيطي (@abelquaety) March 21, 2020

وعلق مالك سلام:“بدلًا من تعزيز قواتها في مأرب والجوف، ميليشيات الإخونج تعزز قواتها في شقرة وشبـوة لقتال الجنوبيين وتركت مأرب والجـوف ونهم للحوثيين مع صمت الانتقالي والتحالف عن تحركاتها في المناطق الجنوبية التي تحررت من أيدي الحوثيين والتنظيمات الإرهابية“.

بدلآ من تعزيز قواها في مأرب والجوف مليشيات الاخونج تعزز قواتها في شقرة وشبـوه لقتال الجنوبيين

وترڪت مأرب والجـوف ونهم للحوثيين

مع صمت الانتقالي والتحالف عن تحرڪاتهم في المناطق الجنوبيه الذي تحررت من يد الحوثيين والتنضيمات الارهابيه pic.twitter.com/3DKwNmITE1 — مالك سلام ( ابو نجم ) (@Abu_Nagm1996) March 21, 2020

وعلق المغرد عبد السلام الملان:“قوات الشرعية أسود أمام الانتقالي وثعالب أمام الحوثيين….يسلمون معسكراتهم في نهم والحزم ومأرب للحوثيين ثم ينسحبون لإجراء مناورة عسكرية في شقرة وأبين.. رسالة للانتقالي والجنوب بأنهم ما زالو أقوياء ولكنهم في الحقيقة حثالة ولصوص ومرتزقو..وووإلخ“.

قوات الشرعية أسد أمام الإنتقالي وثعالب أمام الحوثي….يسلموا معسكراتهم بنهم والحزم ومارب للحوثيين ثم ينسحبو لعمل مناوره عسكريه في شقره في أبين..رساله للانتقالي والجنوب بأنهم لازالو أقوياء ولكنهم في الحقيقه حثالة ولصوص ومرتزقه ووووالخ — عبدالسلام الملان (@yPiXu6BxAljkMG5) March 21, 2020

الانتقالي: كنا نعد للتدخل شمالًا

وكشف الأمين العام للمجلس الانتقالي الجنوبي، أحمد لملس، أن المجلس كان يعد للتدخل في معارك الشمال لمواجهة الحوثيين.

وقال لملس، في تغريدة له عبر صفحته الشخصية على موقع تويتر:“قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة رئيس المجلس اللواء عيدروس الزبيدي، أعدت برنامجًا سيظهر القوى الصادقة في مواجهة ميليشيات إيران، لكن قيادة المجلس تفاجأت بمناورة شقرة، التي أعلنت عنها قوات الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية في محافظة أبين، ما شكل تهديدًا لعدن“.

من الكواليس:

بعد مؤامرة سقوط الجوف وقرب السيطرة على مأرب دعانا الرئيس القائد عيدروس الزبيدي لتدارس محاور التدخل والإسناد لكسر تمدد المليشيات بتنسيق مع التحالف العربي.

تم إعداد برنامج سيظهر القوى الصادقة في مواجهة مليشيات ايران لنتفاجئ بمناورة شقرة تهديد لعدن!

خس البقر يخمج الماء. — احمد حامد لملس (@AhmedLamlas) March 20, 2020

انتقاد سعودي

وكان سفير السعودية انتقد، الخميس الماضي، بشكل علني ونادر، إقدام قوات الحكومة الشرعية في اليمن على إجراء مناورات عسكرية في شقرة والحديث عن ”ساعة صفر“، في تجاهل لاتفاق الرياض الذي يهدف لعودة الحكومة إلى عدن.

وقال محمد آل جابر سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن في تغريدة له:“ليس من المقبول أن تكون هناك قوات تابعة للشرعية تُجري مناورات عسكرية في شقرة ويتحدث قادتها العسكريون عن ساعة الصفر في ظل اتفاق الرياض الهادف لعودة الحكومة إلى عدن، وتوحيد الصف، وتحقيق الأمن والتنمية، بينما تتعرض مأرب والجوف والضالع لهجوم مستمر من الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران!“.