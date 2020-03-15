مقتل جندي وطفل برصاص مجهولين في عدن‎

أطلق مسلحون مجهولون، يوم الأحد، النار على أحد جنود الحزام الأمني، الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ما أدى إلى مقتله ومقتل طفل كان برفقته.

وقالت مصادر محلية بمدينة الشيخ عثمان، شمال شرق عدن، لـ“إرم نيوز“، إن مسلحين يستقلون دراجة نارية، أطلقوا النار على الجندي بقوات الحزام الأمني، ”محمد العزيبي“ الذي كان يحمل ابن أخيه البالغ 8 سنوات، ما أدى إلى مقتلهما، وإصابة مواطن آخر.

وأكدت المصادر، أن المسلحين لاذوا بالفرار، بينما حاول المواطنون إسعاف الضحايا إلى مستشفى أطباء بلا حدود، قبل أن يتبين أن الجندي والطفل قتلا على الفور.

وقال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، بجنوب اليمن، هاني بن بريك، إن ”انتشار مجرمي القاعدة في شبوة وأبين وبرعاية حزب الإصلاح مستخدمين غطاء الشرعية واستهدافهم لرجال الحزام الأمني والنخبة، والعالم كله يرى تمدد القاعدة وعملياته الإرهابية بعد دحرهم“.

ودعا في تغريدة على حسابه الخاص بموقع تويتر، المملكة العربية السعودية والتحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، إلى ”الوقوف الكامل مع الجنوبيين لتطهير المحافظتين مرة أخرى“.