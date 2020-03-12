محمد آل جابر: ”الانتقالي الجنوبي“ يحظى بالاحترام والتقدير في السعودية

قال السفير السعودي في اليمن، محمد آل جابر، اليوم الخميس، إن قيادة وأعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي تحظى بالاحترام والتقدير في المملكة العربية السعودية وعلى كافة المستويات.

وأضاف آل جابر، في تغريدة على حسابه في تويتر بقوله: ”كما تعمل المملكة وبكل ما يمكن من جهود مع طرفي اتفاق الرياض لتنفيذه من أجل تحقيق ودعم الأمن والاستقرار والتنمية“.

تحظى قيادة وأعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي بالاحترام والتقدير في المملكة وعلى كافة المستويات، كما تعمل المملكة وبكل مايمكن من جهود مع طرفي اتفاق الرياض لتنفيذه من أجل تحقيق ودعم الأمن والاستقرار والتنمية. — محمد ال جابر (@mohdsalj) March 12, 2020

يأتي تعليق السفير السعودي، بعد منع السلطات الأردنية، أمس الأربعاء، قيادات في المجلس الانتقالي الجنوبي، من العودة إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، على متن رحلة جوية من عمان إلى عدن.

وكانت مصادر مطلعة في قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي لـ“إرم نيوز“، قد قالت إن السلطات الأردنية في مطار الملكة علياء في عمان، منعت كلا من اللواء شلال علي شائع، وعضوي الهيئة الرئاسية في المجلس الانتقالي الجنوبي، ناصر الخبجي رئيس وحدة التفاوض في المجلس، وعبدالرحمن شيخ، وأنيس الشرفي، والصحفي مختار اليافعي، من الركوب على متن الرحلة الجوية المغادرة باتجاه عدن.

وذكرت المصادر، أن السلطات الأردنية بمطار الملكة علياء، أبلغت القيادات أن هذه التعليمات صادرة من ”قيادة التحالف العربي”، في حين لم تكشف عن أسباب منعهم من العودة إلى عدن.

وفي تعليقه على قرار المنع، قال المجلس الانتقالي الجنوبي في بيان، إن “رئاسة المجلس الانتقالي ولجانه التزمت في اتخاذ منهج التعاون البناء تجاه تنفيذ اتفاق الرياض بالرغم من تقاعس الطرف الآخر عن تنفيذ التزاماته متجاوزا كافة الفترات الزمنية المحددة للمحاور“.