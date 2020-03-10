الحكومة اليمنية: البيان الأممي بشأن غارات التحالف على الحوثيين مضلل

اعتبرت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، أن بيان الأمم المتحدة المتعلق بغارات التحالف العربي الجوية على مواقع للحوثيين في محافظة الحديدة، مضلل للرأي العام اليمني والدولي.

والاثنين، عبرت الأمم المتحدة في بيان عن ”الانزعاج الشديد إزاء الغارات الجوية التي نفذها طيران التحالف، على مواقع للحوثيين في ميناء الصليف السبت“، مشيرة إلى أنها ”تعرقل عملية السلام وتهدد تنفيذ اتفاق الحديدة“.

وفي سلسلة تغريدات، قال وزير الإعلام معمر الإرياني ”نستغرب البيان الصادر عن رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة ابيهجيت جوها، بشأن العملية النوعية التي نفذها تحالف دعم الشرعية ضد مواقع حوثية لتجميع وتفخيخ وإطلاق الزوارق المسيرة“.

وأضاف أن ”حديث ابيهيجيت عما أسماه بانخفاض المستوى العام للعنف في الحديدة خلال الأشهر الماضية، تضليل للرأي العام اليمني والمجتمع الدولي، في ظل عشرات الخروقات التي ترتكبها ميليشيات الحوثي يوميا“.

وأكد الإرياني أن الحكومة اليمنية والتحالف ”لن يسمحا للميليشيا الحوثية باستغلال اتفاق السويد، وتحويل موانئ الحديدة إلى معامل ومخازن للقوارب المفخخة والألغام البحرية المهددة لخطوط الملاحة الدولية“.

من جهته، قال عضو الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار، العميد صادق دويد، إن ”آمال الأمم المتحدة في إنجاح اتفاق ستوكهولم ولو بالتغاضي عن خروقات الحوثيين وتقييدهم عمل الفريق الأممي في الحديدة، جعلت الاتفاق رهينة العبث“، مضيفا في تغريدة أن ”ذلك التغاضي جعل من الاتفاق نافذة تستغلها إيران لإقلاق أمن الملاحة والتجارة الدوليتين في البحر الأحمر“.