اليمن.. القبض على خلية في شبوة كانت تهرب أسلحة للحوثيين

قبضت قوات الأمن في محافظة شبوة جنوب شرق اليمن، يوم الأحد، على خلية تعمل لمصلحة ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وقال الموقع الرسمي الناطق باسم الجيش اليمني: ”ألقت قوات الأمن في محافظة شبوة، القبض على عصابة تعمل لصالح ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، بمدينة عتق عاصمة المحافظة“.

وأضاف أن ”العصابة التي تم القبض عليها، كانت تتخذ من إحدى الشقق السكنية موقعًا لها في وسط المدينة، حيث يقومون بتهريب الأسلحة لميليشيات الحوثي بالتنسيق مع خلايا أخرى“.

وبين أن ”عملية القبض على أفراد العصابة، جاءت بعد معلومات مؤكدة وعملية مراقبة وتتبع ورصد لعناصر الخلية أثناء اجتماعهم في إحدى الشقق السكنية“.

ولفت إلى أنه ”سيتم كشف أسماء أعضاء الخلية في وقت لاحق بعد استكمال التحقيقات“، مشددا على أن ”الأجهزة الأمنية ستتعامل بحزم مع كل من تسول له نفسه زعزعة الأمن في المحافظة“.