قيادي حوثي يتحدث عن اتفاق لـ“حقن الدماء“ في مأرب 

أفاد مسؤول في جماعة الحوثيين، اليوم الجمعة، أن اتفاقًا وقعته الجماعة مع ”كبار“ محافظة مأرب، من أجل حقن الدماء.

ويسيطر على محافظة مأرب حزب الإصلاح اليمني، جناح جماعة الإخوان المسلمين في البلاد، من خلال ممثليه في الحكومة الشرعية.

وقال القيادي الحوثي أمين عاطف، في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“:“توقيع اتفاق سلام مع كبار محافظة مأرب… نبارك للجميع حقن الدماء بين الإخوة“.

ولم يوضخ المسؤول الحوثي طبيعة الاتفاق الذي تم عقده في محافظة مأرب، ولا الجهة التي عُقد معها، غير أن الكثير من اليمنيين، يشيرون إلى تفاهمات بين الحوثيين وحزب الإصلاح على أكثر من جبهة.

وكانت وسائل إعلام موالية لجماعة الحوثيين، تحدثت عن ”وساطة قبلية قادها زعماء موالون للحوثيين، للضغط على قيادات حزب الإصلاح“.

وبحسب المصادر“هدفت الوساطة إلى إقناع الحزب بتجنيب المدينة الدخول في جولة صراع مع الحوثيين وتسليمها دون قتال، وذلك على وقع سقوط عاصمة محافظة الجوف في أيدي الجماعة“.