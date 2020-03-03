 وفد من الحكومة اليمنية يصل مأرب – إرم نيوز‬‎

وفد من الحكومة اليمنية يصل مأرب

وفد من الحكومة اليمنية يصل مأرب

المصدر: عدن- إرم نيوز

وصل عدد من وزراء الحكومة اليمنية، مساء اليوم الثلاثاء، إلى مدينة مأرب، وذلك بعد يومين من سقوط مركز محافظة الجوف المحاذية لها بيد ميليشيات الحوثيين؛ وفق ما أعلنه وزير الأوقاف اليمني، أحمد عطية.

وقال عطية في تغريدة عبر حسابه على موقع ”تويتر“:“من مأرب النصر، وصلنا مع الفريق الحكومي بتوجيهات من فخامة الرئيس (عبدربه منصور هادي)“، مؤكدًا أن ”مأرب ستظل الصد المنيع ضد تتار العصر، والمعنويات تناطح السماء، والإصرار على دحر الانقلاب صفة متجذرة لدى الجيش والقبائل“، مشيرًا إلى أن ”الجوف على موعد قريب مع النصر“.

وشدد الوزير اليمني على أن“قيادة المملكة العربية السعودية تقف مواقف صادقة مع الشرعية عسكريًا وإغاثيًا“.

 

 

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