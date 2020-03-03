وفد من الحكومة اليمنية يصل مأرب

وصل عدد من وزراء الحكومة اليمنية، مساء اليوم الثلاثاء، إلى مدينة مأرب، وذلك بعد يومين من سقوط مركز محافظة الجوف المحاذية لها بيد ميليشيات الحوثيين؛ وفق ما أعلنه وزير الأوقاف اليمني، أحمد عطية.

وقال عطية في تغريدة عبر حسابه على موقع ”تويتر“:“من مأرب النصر، وصلنا مع الفريق الحكومي بتوجيهات من فخامة الرئيس (عبدربه منصور هادي)“، مؤكدًا أن ”مأرب ستظل الصد المنيع ضد تتار العصر، والمعنويات تناطح السماء، والإصرار على دحر الانقلاب صفة متجذرة لدى الجيش والقبائل“، مشيرًا إلى أن ”الجوف على موعد قريب مع النصر“.

من مأرب النصر..

وصلنا مع الفريق الحكومي بتوجيهات من فخامة الرئيس ..

ستظل مأرب الصد المنيع ضد تتار العصر ، المعنويات تناطح السماء ، والإصرار على دحر الإنقلاب صفة متجذرة لدى الجيش والقبائل ، والجوف على موعد قريبا مع النصر..

وقيادة المملكة تقف مواقف صادقة مع الشرعية عسكريا وإغاثيا.. — القاضي د / أحمد عطية (@drahmedataya) March 3, 2020

وشدد الوزير اليمني على أن“قيادة المملكة العربية السعودية تقف مواقف صادقة مع الشرعية عسكريًا وإغاثيًا“.