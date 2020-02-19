ماذا قال وزير الدفاع اليمني قبل محاولة اغتياله؟

قال وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي، إنه لا يمكن لأي عوائق أو تحديات أو استهدافات أن تثني اليمنيين عن استعادة ”الوطن“ ودحر الميليشيات.

وجاء حديث المقدشي فيما يبدو قبل ساعات من تعرضه لمحاولة اغتيال، بواسطة استهداف موكبه عبر زرع لغم في محافظة مأرب، ما أدى لمقتل 6 من مرافقيه.

وأشار موقع ”سبتمبر نت“ الذي أورد التصريحات إلى أن المقدشي تفقد جبهات القتال في نهم بصنعاء وهيلان والمشجح غربي مأرب، حيث كان يطلع على سير العمليات الميدانية والمواقع المحررة.

ولم يشر الموقع التابع لوزارة الدفاع، لعملية الاستهداف، التي راح ضحيتها المرافقون الستة، بحسب تقارير إعلامية.

وأوضح المقدشي أن العمليات العسكرة التي يخوضها الجيش ضد الميليشيات الحوثية مستمرة في مختلف الجبهات على امتداد البلاد.