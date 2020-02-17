ما حقيقة تعليق إضراب المعلمين في عدن؟

نفى رئيس الدائرة الاعلامية لنقابة المعلمين في عدن، جمال مسعود، أن تكون النقابة قد أصدرت أي توجيه بتعليق الاضراب المستمر منذ نحو شهر، مشيرا إلى أن اجتماع وفد النقابة بنائب رئيس الوزراء اليوم لم يفضي بعد إلى اتخاذ قرار بتعليق الاضراب.

واضاف جمال؛ أنه ”من السابق لأوانه اتخاذ مثل هكذا قرار“، نافيا تعليق الاضراب في الوقت الراهن حتى تتم تلبية كافة المطالب المرفوعة لرئاسة الوزراء.

وكانت مصادر محلية؛ قد أفادت أن نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي اجتمع بقيادة نقابة المعلمين في وزارة المالية في وقت سابق اليوم، واتفقوا على تعليق الإضراب مقابل صرف حقوقهم المالية المتوقفة منذ سنوات.

ووفقا لتلك المصادر ووجه الخنبشي، وزارات التربية والتعليم والخدمة المدنية والمالية بصرف علاوات المعلمين المتوقفة منذ عام 2014 وحتى عام 2017 في شهر نيسان/أبريل المقبل، على أن يتم دفع بدل طبيعة العمل لموظفي عام 2011 في شهر تموز/يوليو ضمن موازنة العام 2020. وهو ما نفاه لاحقا المتحدث الإعلامي لنقابة المعلمين في عدن مؤكدا استمرار الإضراب حتى تتحق مطالبهم.