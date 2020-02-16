مقتل أسرة يمنية بعبوة ناسفة حوثية في الحديدة

لقيت عائلة يمنية اليوم الأحد مصرعها، جراء انفجار عبوة ناسفة في مدينة ”الخوخة“ جنوب محافظة الحديدة شمال غرب البلاد، زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية إبان سيطرتها على المنطقة.

وقالت مصادر محلية إن ”عبوة ناسفة من مخلفات الحرب انفجرت بسيارة كانت تستقلها عائلة يمنية، في منطقة موشج جنوب مدينة الخوخة“.

وأفادت مصادر طبية بأن ”مستشفى الخوخة استقبل الأحد، 4 جثث من أسرة واحدة، بينهم طفلة رضيعة لم يمر على ولادتها سوى أسبوع واحد فقط“.

وتحرص ميليشيات الحوثي، منذ اشعالها فتيل الحرب في العام 2015، وقبيل فقدانها السيطرة على المدن والمناطق التي اجتاحتها وفرضت سطوتها عليها، على زرع الألغام والعبوات الناسفة فيها، وقد تسبب ذلك بإسقاط العديد من الضحايا المدنيين بين قتلى وجرحى في عموم محافظات البلاد.