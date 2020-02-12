مقتل قيادي حوثي في الحديدة

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قتل قيادي حوثي رفقة عدد من أفراد مجموعته العسكرية شرق مدينة الحديدة، في عملية عسكرية للقوات المشتركة. وأفاد مصدر بالقوات المشتركة لـ“إرم نيوز“ بمقتل القيادي الميداني في ميليشيات الحوثي، أبو عزيز الهاشمي، عندما حاول استهداف أحد الأحياء السكنية المحررة شرق مدينة الحديدة. وأضاف أن القوات اليمنية ردت على الهجوم بشكل كثيف، ما أدى لمقتل عدد…