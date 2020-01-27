 أثار سخرية اليمنيين.. تعيين خريج من حزب الإصلاح مستشارا دبلوماسيا في القاهرة – إرم نيوز‬‎

أثار سخرية اليمنيين.. تعيين خريج من حزب الإصلاح مستشارا دبلوماسيا في القاهرة

أثار سخرية اليمنيين.. تعيين خريج من حزب الإصلاح مستشارا دبلوماسيا في القاهرة

المصدر: فريق التحرير

أثار تعيين قيادي في القطاع الطلابي لحزب الإصلاح اليمني ”الإخوان“، وخريج جامعة الأزهر، مستشارا دبلوماسيا في السفارة اليمنية في القاهرة؛ حالة من السخرية والاستجهان من قبل النشطاء اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي؛ مؤكدين بأن هذا القرار يسيء للحكومة الشرعية، ويؤكد أنها مختطفة من قبل جماعة الإخوان.

ونشر الصحفي نبيل الأسيدي؛ عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين؛ الخبر في تغريدة عبر حسابه بموقع ”تويتر“؛ قال فيها “ تعيين منيف الضبياني خريج جامعة الأزهر.. والقيادي في القطاع الطلابي لحزب الإصلاح مستشارا دبلوماسيا في سفارتنا في القاهرة“.

وذيّل الأسيدي تغريدته بملاحظة تقول إن ”الرسالة التي نال بها درجة الدكتوراة من كلية أصول الدين بعنوان (أثر نظم القرآن في تفسير أبي السعود)“.

وقابل النشطاء اليمنيون قرار التعيين بالكثير من السخرية؛ حيث كتب أحدهم يقول ”موضوع دقيق وحساس.. المفروض التعيين في تركيا بحكم أن أبي السعودي أفندي من اسطنبول .“

وتساءل آخر ”كيف واحد أزهري ومتخصص في تفسير القرآن يقبل على نفسه وظيفة وفلوس حرام؟“.

 

فرد عليه أحدهم ”المهم عندهم كلمة دكتور أنما التخصص غير مهم طالما توجد واسطة كل شئ سابر الحرب مستمرة“.

وعلق مغرد آخر ”ويستمر الفساد دون خجل نريد كنس كل قيادة الشرعية لأنهم أصبحوا يدمرون الدولة“.

ودافع بعض النشطاء عن تعيين الشاب في هذا المنصب الدبلوماسي بقولهم ”على الأقل أحسن من عيال المسؤولين اللي تنشر عنهم دائماً، من حضن الماما إلى ملحق في أمريكا أو فرنسا أو…الخ“.

وكتب آخر ”المفروض يلغى كثرة التعيينات مافيش داعي للشخصنة هذا إصلاحي يمنع عليه وإلا كيف العنصرية طالبوا بالحد من التعيينات ويعطى الأولوية للجنود في الجبهات الاهتمام بهم“.

وتثير التعيينات في السلك الدبلوماسي كثيرا من الجدل في اليمن، خصوصا وأن بعض مسؤولي الشرعية يسندونها لبعض أقاربه دون مراعاة للكفاءة.

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