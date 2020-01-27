أثار سخرية اليمنيين.. تعيين خريج من حزب الإصلاح مستشارا دبلوماسيا في القاهرة

أثار تعيين قيادي في القطاع الطلابي لحزب الإصلاح اليمني ”الإخوان“، وخريج جامعة الأزهر، مستشارا دبلوماسيا في السفارة اليمنية في القاهرة؛ حالة من السخرية والاستجهان من قبل النشطاء اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي؛ مؤكدين بأن هذا القرار يسيء للحكومة الشرعية، ويؤكد أنها مختطفة من قبل جماعة الإخوان.

ونشر الصحفي نبيل الأسيدي؛ عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين؛ الخبر في تغريدة عبر حسابه بموقع ”تويتر“؛ قال فيها “ تعيين منيف الضبياني خريج جامعة الأزهر.. والقيادي في القطاع الطلابي لحزب الإصلاح مستشارا دبلوماسيا في سفارتنا في القاهرة“.

تعيين #منيف_الضبياني

خريج جامعة الأزهر .. والقيادي في القطاع الطلابي لحزب #الإصلاح ..#مستشاراً_دبلوماسياً في سفارتنا بالقاهرة. ملحوظة : الرساله التي نال بها درجة الدكتوراه من كلية اصول الدين بعنوان "أثر نظم القرآن في تفسير أبي السعود"#اللهم_لاحسد pic.twitter.com/pdMiWYbXSI — نبيل الأسيدي Nabil Alosaidi (@NabilAlosaidi) January 27, 2020

وذيّل الأسيدي تغريدته بملاحظة تقول إن ”الرسالة التي نال بها درجة الدكتوراة من كلية أصول الدين بعنوان (أثر نظم القرآن في تفسير أبي السعود)“.

وقابل النشطاء اليمنيون قرار التعيين بالكثير من السخرية؛ حيث كتب أحدهم يقول ”موضوع دقيق وحساس.. المفروض التعيين في تركيا بحكم أن أبي السعودي أفندي من اسطنبول .“

موضوع دقيق وحساس..

المفروض التعيين في تركيا بحكم أن ابي السعودي أفندي من اسطنبول .. — جلال الشرعبي (@JAlsharaabi) January 27, 2020

وتساءل آخر ”كيف واحد أزهري ومتخصص في تفسير القرآن يقبل على نفسه وظيفة وفلوس حرام؟“.

كيف واحد أزهري ومتخصص في تفسير القرآن يقبل على نفسه وظيفة وفلوس حرام،،، — Abdulwahed AL-OBALY(عبدالواحد العوبلي) (@alobaly) January 27, 2020

فرد عليه أحدهم ”المهم عندهم كلمة دكتور أنما التخصص غير مهم طالما توجد واسطة كل شئ سابر الحرب مستمرة“.

المهم عندهم كلمة دكتور أنما التخصص غير مهم طالما توجد واسطه كل شئ سابر الحرب مستمره — Maher Elymany (@MaherElymany) January 27, 2020

وعلق مغرد آخر ”ويستمر الفساد دون خجل نريد كنس كل قيادة الشرعية لأنهم أصبحوا يدمرون الدولة“.

ويستمر الفساد دون خجل

نريد كنس كل قيادة الشرعية لانهم اصبحوا يدمرون الدولة — عبدالكريم محمد علي (@LVNDjtaR9FBciKA) January 27, 2020

ودافع بعض النشطاء عن تعيين الشاب في هذا المنصب الدبلوماسي بقولهم ”على الأقل أحسن من عيال المسؤولين اللي تنشر عنهم دائماً، من حضن الماما إلى ملحق في أمريكا أو فرنسا أو…الخ“.

طيب الاعتراض على شنو.. انه خريج الازهر.. او لأنه اصلاحي.. او من شان ابي السعود ذا.. صراحه ما فهمنا.. — بو معاذ (@3iuZlTvOqnjkfhD) January 27, 2020

وكتب آخر ”المفروض يلغى كثرة التعيينات مافيش داعي للشخصنة هذا إصلاحي يمنع عليه وإلا كيف العنصرية طالبوا بالحد من التعيينات ويعطى الأولوية للجنود في الجبهات الاهتمام بهم“.

المفروض يلغى كثره التعيينات مافيش داعي للشخصنه هذا اصلاحي يمنع عليه والا كيف العنصريه،طالبوا بالحد من التعيينات ويعطى الاولويه للجنود في الجبهات الاهتمام بهم — ام احمد (@umahhmeed) January 27, 2020

وتثير التعيينات في السلك الدبلوماسي كثيرا من الجدل في اليمن، خصوصا وأن بعض مسؤولي الشرعية يسندونها لبعض أقاربه دون مراعاة للكفاءة.