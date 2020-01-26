قائد العمليات المشتركة: الجيش اليمني لن يتراجع عن تحرير صنعاء

أكد قائد العمليات المشتركة اللواء الركن صغير بن عزيز، أن الجيش اليمني ”لن يتراجع عن هدفه الرئيس، وهو تحرير العاصمة صنعاء“.

وشدد بن عزيز في تصريح صحفي له نشره موقع الجيش اليمني، خلال زيارة ميدانية قام بها الأحد، رفقة عدد من القيادات العسكرية، للاطلاع على سير العمليات القتالية في جبهة نهم شرق صنعاء، على أن ”محاولات الحوثي لخداع الناس بانتصاراته الوهمية، لن تثني قوات الجيش وأبناء الشعب اليمني، عن استكمال التحرير وتحقيق النصر ودحر التمرد الحوثي“.

وبين قائد العمليات المشتركة أن ”قوات الجيش المسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية، تسطر في المعارك الدائرة في مختلف جبهات القتال، أروع الملاحم البطولية، ملقنة العدو دروساً لن ينساها، وكبدتهم خسائر كبيرة وفادحة“، لافتا إلى أن ”أفراد الجيش، يتمتّعون بجاهزية قتالية عالية ومعنويات مرتفعة“.

وكان بن عزيز، أطلق الأربعاء الماضي، دعوة للقوات والوحدات العسكرية في الجيش اليمني، للتحرك نحو العاصمة اليمنية صنعاء وتحريرها من سيطرة ميليشيات الحوثي.

ومنذ مطلع الأسبوع الماضي، تشهد جبهة نهم إلى جانب عدد من الجبهات الأخرى، لاسيما المتاخمة لمحافظة صنعاء، مواجهات ميدانية عنيفة ومعارك قتالية شرسة، بين قوات الجيش اليمني المسنود بمقاتلات التحالف العربي من جهة، وميليشيات الحوثي المدعومة من إيران من جهة أخرى، حيث استطاعت من خلالها قوات الجيش تحقيق تقدم ميداني والسيطرة على مواقع استراتيجية.