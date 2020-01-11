اليمن.. بدء تبادل الأسرى بين الحكومة و“الانتقالي“

أفاد مصدر يمني أن عملية تبادل الأسرى بين المجلس الإنتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية، تطبيقا لاتفاق الرياض، دُشنت أمس الجمعة، على أن يتم التسليم والإستلام غدا الأحد في العاصمة المؤقتة عدن.

وقال المصدر في حديث مع ”إرم نيوز“ أن الحكومة اليمنية ”سلمت قيادة قوات التحالف 30 أسيرأ جنوبياً في شبوة، وأن المجلس الإنتقالي سلم التحالف 10 أسرى يتبعون الحكومة“، مؤكداً أن عملية التبادل ستتم غدا الأحد بالعاصمة عدن بإشراف قيادة التحالف العربي.

وبشأن مصفوفة الإنسحابات التي تم التوافق عليها مؤخراً بين المجلس الإنتقالي والحكومة اليمنية، أوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أنه ”يفترض أن يتم البدء بها الليلة من خلال إنسحاب قوات حكومية يقودها العقيد سعيد المعيلي من مديرية شقرة بمحافظة أبين صوب محافظة مأرب“.

وأضاف المصدر: ”هناك برنامج مزمن للبدء بالإنسحابات ستدشن غدا الأحد في محافظة أبين.. 3 كتائب تابعة للقوات الحكومية ستنسحب الأحد مقابل إنسحاب كتيبة تابعة للإنتقالي من مديريات محافظة أبين.“

واختتم المصدر تصريحاته قائلا: ”هناك عمليات إنسحابات لاحقة ومزمنة ستتم على مدار 15 يوم ، تنتهي في تاريخ 26 من الشهر الجاري وفقاً لما تم الإتفاق عليه بين الطرفين“.