الحكومة اليمنية تتبرأ من اتفاقات صالح الجبواني مع تركيا

تبرأت الحكومة اليمنية من اتفاقات وزير النقل صالح الجبواني، اعتزم مؤخرا عقدها مع تركيا في مجال قطاعات النقل والموانئ والمطارات وغيرها، واعتبرتها مجرد ”وجهة نظر شخصية“ لم يُرجع فيها لرئيس الوزراء معين عبدالملك، ولا رئيس البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية ”سبأ“ عن مصدر حكومي مسؤول قوله: إن ”تصريحات بعض أعضاء الحكومة في هذا الجانب خلال زيارات شخصية يقومون بها لدول شقيقة وصديقة غير مسؤولة ولم يتم الرجوع فيها إلى دولة رئيس الوزراء وفخامة رئيس الجمهورية، مؤكدا حرص اليمن على بناء علاقات طيبة مع الدول الشقيقة والصديقة تقوم على العمل المؤسسي، وفي إطار التشريعات والقوانين النافذة وليس إبرام اتفاقات بشكل شخصي“.

وكان الجبواني كشف في تصريحات لقناة الجزيرة القطرية، الأحد الماضي، عن اتفاقات مبدئية مع وزير النقل التركي جاهد طورهان، سيتم التوقيع عليها لاحقا، لاستثمار تركي في قطاع النقل البحري والجوي والبري في اليمن.

كما قال الجبواني في تغريدة على تويتر سابقا إنه اتفق مع نظيره التركي على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين؛ لوضع مسودة اتفاقية تنظم التعاون والدعم والاستثمار التركي بقطاع النقل في اليمن.