وزير يمني يتهم رئيس الحكومة بتنفيذ انقلاب ضد هادي

هاجم وزير النقل والمواصلات اليمني صالح الجبواني رئيس الحكومة معين عبدالملك، متهما إياه بأنه يقوم بتنفيذ انقلاب ضد الرئيس عبدربه منصور هادي.

‏وقال في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، اليوم الخميس: ”عاد رئيس الوزراء في 18 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إلى عدن، وباقٍ حتى اليوم، مع رفض الميليشيات (في إشارة منه إلى المجلس الانتقالي) تنفيذ اتفاق الرياض“.

وأشار الجبواني إلى أن ”هذا انقلاب جديد من قبل رئيس الوزراء وداعميه ضد الرئيس هادي، بتأسيس غطاء لسلطة الانقلاب الميليشاوي، وتنفيذ ما خططت له الإمارات نصا وروحا“، وفق زعمه.

واختتم الجبواني تغريدته، بقوله: ”معين عبدالملك ينفذ انقلابا على الرئيس هادي في عدن، هذا ما يجري بالضبط“.

واعتاد الجبواني، المسؤول في الشرعية اليمنية، الذي زار مؤخرا دولة تركيا، إثارة الكثير من الجدل في مختلف المراحل السياسية، من خلال تصريحاته الغريبة وتصرفاته غير المسؤولة، وفقا لوصف العديد من اليمنيين.