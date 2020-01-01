مصدر: ”الانتقالي الجنوبي“ يعلق مشاركاته في جميع اللجان الخاصة بتنفيذ ”اتفاق الرياض“

قال مصدر مسؤول في فريق المجلس الانتقالي الجنوبي في اللجنة السياسية المشتركة العليا لتنفيذ اتفاق الرياض اليوم الأربعاء، إن فريق المجلس قرر وقف وتعليق مشاركاته في جميع اللجان المشتركة لتنفيذ الاتفاق، احتجاجا على التصعيد العسكري الذي تقوم به أطراف في الحكومة اليمنية.
وتابع المصدر، في تصريح خاص لإرم نيوز، أن ”من ذلك الحملة العسكرية العدوانية التي تشنها مليشيات حزب الإصلاح الإرهابي ضد أبناء محافظة شبوة عموما ورجال المقاومة الجنوبية وقبائل لقموش تحديدا“.
وأوضح أن ”فريق الانتقالي وجه رسالة بذلك إلى قيادة العمليات المشتركة للتحالف العربي طالبهم فيها بالقيام بمسؤولياتهم لحماية أبناء شبوة واتخاذ موقف حاسم تجاه تلك الأطراف في الحكومة اليمنية التي تعمل بعنف لإفشال تنفيذ اتفاق الرياض“.