قصف الحوثيين يوقف طحن برنامج الأغذية العالمي للحبوب‎ في الحديدة

ذكر برنامج الأغذية العالمي، اليوم الإثنين، أن نيران المدفعية دمرت طاحونة بمنطقة تقع على خط القتال قرب مدينة الحديدة الساحلية باليمن؛ مما أجبر البرنامج على تعليق طحن الحبوب المخصص لتقديم المساعدات الغذائية للسكان الذين يتضورون جوعا.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن حركة الحوثي المنافسة هي من نفذ القصف.

وقال متحدث باسم البرنامج، إن ”طحن برنامج الأغذية العالمي للحبوب في (شركة) مطاحن البحر الأحمر توقف مؤقتا؛ بعد تعرض المطاحن لنيران مدفعية، يوم الخميس“.

وتقع مطاحن البحر الأحمر على خط القتال بين قوات الحكومة الشرعية والمقاومة الشعبية، وقوات الحوثيين المتحالفة مع إيران.

وأصبحت مستودعات الحبوب التابعة للبرنامج في شركة مطاحن البحر الأحمر بؤرة ساخنة في الصراع بالحديدة، حيث تحاول الأمم المتحدة فرض وقف لإطلاق النار وسحب القوات، مثلما نص اتفاق جرى التوصل إليه العام الماضي في محادثات سلام في ستوكهولم.

وأثرت الحرب تأثيرا شديدا على إمدادات الغذاء في اليمن، وبات على إثر ذلك ملايين الأشخاص في اليمن عرضة للمجاعة، فيما تصفها وكالات الإغاثة بأنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم.