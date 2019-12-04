قال مسؤولون أمريكيون، مساء الأربعاء، إن البحرية الأمريكية ضبطت شحنة كبيرة من أجزاء صواريخ يعتقد أنها إيرانية في طريقها لليمن.
البحرية الأمريكية تضبط شحنة كبيرة من أجزاء صواريخ يعتقد أنها إيرانية في طريقها لليمن
المصدر: الأناضول
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قال مسؤولون أمريكيون، مساء الأربعاء، إن البحرية الأمريكية ضبطت شحنة كبيرة من أجزاء صواريخ يعتقد أنها إيرانية في طريقها لليمن.
المصدر: الأناضول
قال مسؤولون أمريكيون، مساء الأربعاء، إن البحرية الأمريكية ضبطت شحنة كبيرة من أجزاء صواريخ يعتقد أنها إيرانية في طريقها لليمن.