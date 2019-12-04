 البحرية الأمريكية تضبط شحنة كبيرة من أجزاء صواريخ يعتقد أنها إيرانية في طريقها لليمن – إرم نيوز‬‎

البحرية الأمريكية تضبط شحنة كبيرة من أجزاء صواريخ يعتقد أنها إيرانية في طريقها لليمن

البحرية الأمريكية تضبط شحنة كبيرة من أجزاء صواريخ يعتقد أنها إيرانية في طريقها لليمن

المصدر: الأناضول

قال مسؤولون أمريكيون، مساء الأربعاء، إن البحرية الأمريكية ضبطت شحنة كبيرة من أجزاء صواريخ يعتقد أنها إيرانية في طريقها لليمن.

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