البحرية الأمريكية تضبط شحنة كبيرة من أجزاء صواريخ يعتقد أنها إيرانية في طريقها لليمن

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قال مسؤولون أمريكيون، مساء الأربعاء، إن البحرية الأمريكية ضبطت شحنة كبيرة من أجزاء صواريخ يعتقد أنها إيرانية في طريقها لليمن.