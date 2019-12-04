مشاركة نائب الرئيس اليمني في قمة المناخ تثير سخرية واسعة

أثارت مشاركة نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر، في أعمال قمة المناخ بالعاصمة الإسبانية مدريد، سخرية واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل مغردون عن الأهمية التي تتطلب إنفاق عشرات آلاف الدولارات للمشاركة في مناقشات فنية عن التغير المناخي وسط اتهامات للأحمر باستغلال الحدث للسياحة والترفيه على حساب معاناة مواطنيه.

وكانت قد انتشرت على مواقع التواصل صور وصول الأحمر ووفد مرافق له على متن طائرة خاصة، وهو ما يشير إلى التكلفة الباهظة للرحلة، بينما يفتك الجوع والمرض بمواطنين يمنيين في مناطق واسعة من البلاد.

وعقب نشره صورًا خلال افتتاح القمة، انهالت التعليقات الساخرة على ”الأحمر“، فكتب مغرد يدعى ”محمد عبدالرحمن“ على ”تويتر“: ”علي محسن ما كمل الابتدائية ايش أدراه بالطقس والمناخ. لله في خلقة شؤون“.

علي محسن ماكمل الابتدائية ايش درى أمه بالطقس والمناخ

لله في خلقة شؤون — محمد عبدالرحمن (@alqadasi811) December 2, 2019

وأضاف مغرد آخر يدعى ”عدنان الأعجم“: علي محسن يرأس وفد اليمن إلى مؤتمر المناخ الـ 25 بمدريد. لا قلق بعد اليوم على كوكبنا من خطر الانبعاثات الغازية والاحتباس الاحراري. الأحمر وصل.. وسيعلمهم كيف يشفط الاحتباس الحراري واللا حراري“.

علي محسن يرأس وفد اليمن إلى مؤتمر المناخ الـ 25 بمدريد.

لا قلق -بعد اليوم- على كوكبنا، من خطر الإنبعاثات الغازية والاحتباس الاحراري.

الأحمر وصل.. وسيعلمهم كيف يشفط الاحتباس الحراري والا حراري — عدنان الاعجم (@adnanalaegm) December 1, 2019

وتواصلت السخرية أيضًا عن طريق مغرد آخر يدعى ”محمد بن سلمان“ قائلاً: ”من جانبه ألقى نائب الرئيس اليمني كلمته التي رحب فيها بالحاضرين جميعًا، وطالبهم بدعم سخي لمكافحة البرد في شمال اليمن. ياخي ماهي انفلونزا او تحسب انها زي مكافحة الإرهاب.. ذي قمه مناخ“.

عااااجل..

الشرعية أرسلت علي محسن الاحمر لحظور قمة المناخ في استراليا ????

من جانبه القى نائب الرئيس اليمني كلمته التي رحب فيها بالحاظرين جميعاََ وطالبهم بدعم سخي لمكافحة البرد في شمال اليمن????

ياخي ماهي انفلونزا او تحسب انها زي مكافحة الإرهاب.. ذي قمه مناخ pic.twitter.com/F6jxMJdBoD — محمد بن سلمان mohmmed ben selman (@cI23rkNZfZaHl7p) December 3, 2019

أما مغرد يدعى ”زكريا الخاتني“ فخاطب الأحمر بالقول: ”لا ترجع يا فندم إلا وقد تفرجت الكلاسيكو“، في إشارة إلى مباراة كرة القدم الشهيرة التي تجمع فريقي برشلونة وريال مدريد.

لا ترجع ي فندم الا وقد تفرجت الكلاسيكو — Zakaria AL-Kahtny (@zakaria_kahtany) December 2, 2019

لم تكن السخرية من سبب الزيارة هي الحاضرة فقط، بل التقط النشطاء صورًا نشرها الأحمر عبر حسابه على ”تويتر“، وقد أظهرت غياب الاستقبال الرسمي، وما اعتبره مغردون ”استهزاء بمسؤول حكومي بحجم نائب الرئيس“، فعلق ”أبو آدم اليافعي“ يقول: ”نائب رئيس دولة ولا يجد حتى وكيل وزارة أو أي ممثل دبلوماسي إسباني يستقبله إن شا الله وكيل وزارة الصرف الصحي المهم واحد يستقبله“.

نائب رئيس دوله ولا يجد حتى وكيل وزارة او اي ممثل دوبلماسي اسباني يستقبلة ان شالله وكيل وزارة الصرف الصحي المهم واحد يستقبله ????????‍♂️???????? — ابو آدم اليافعي#GA (@abwadamyafai) December 1, 2019

وين الإستقبال والترحيب شكله راح يتفرح للكلاسيكو القادم هههههههههه — أبو ناصر (@abbn2033) December 1, 2019

وعقب الافتتاح نشر حساب ”الأحمر“ على ”تويتر“ مجموعة صور تجمعه بقادة مشاركين على هامش الفاعليات، بوصفها جانبًا من مباحثات أجراها معهم، بينما تشير الصور إلى أنها التقطت بشكل عفوي، وهو ما جلب عليه سخرية إضافية، فغرد ”فايز اليافعي“: ”كل هذا تم في دقيقة وهم واقفون“.

نائب رئيس الجمهورية يبحث مع ملك مملكة أسبانيا فيليب السادس على هامش مشاركته في مؤتمر المناخ (COP25)، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ويطلعه على المستجدات التي تشهدها الساحة اليمنية، ناقلاً له تحيات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية pic.twitter.com/88BPiiK4C1 — علي محسن صالح الأحمر (@alimohsnalahmar) December 3, 2019

وبخلاف السخرية الواسعة، اتهم المغردون المسؤول اليمني باستغلال الحدث للسياحة والترفيه، فكتبت ”نور عبدالرازق“: ”وزارة المياه والبيئة شأنها كشأن وزارة الإعلام ووزارة السياحة ووزارة حقوق الإنسان، وزارات بدون عمل ومجرد نفقات حكومية مالها أي داعٍ وعادة زيادة سفريات للخارج. الحكومة يملؤها الفساد. وعلى هادي والانتقالي الاستغناء عن هكذا نفقات“.

وزارة المياة والبيئة شأنها كشأن وزارة الاعلام ووزارة السياحة ووزارة حقوق الانسان ، وزارات بدون عمل ومجرد نفقات حكومية مالها اي داعي وعادة زيادة سفريات للخارج.

الحكومة يملاؤها الفساد.

وعلى هادي والانتقالي الاستغناء عن هكذا نفقات. — نور عبد الرزاق ناصر (@ux45suGiqgo9pyq) December 1, 2019

واصطحب ”الأحمر“ في زيارته القائم بأعمال وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، والقائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة المهندس عمار العولقي، خلال الفاعليات التي تستمر في العاصمة الإسبانية لمدة أسبوعين.