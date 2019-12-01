عيدروس الزبيدي: هدفنا استعادة دولة الجنوب ”كاملة السيادة“

قال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزُبيدي، اليوم الأحد، إن هدف المجلس استعادة دولة الجنوب ”كاملة السيادة“ وإنه لا رجعة عن هذا الهدف.

جاء ذلك في اجتماع موسع ترأسه عيدروس الزبيدي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وضم عددًا من أعضاء هيئة رئاسة المجلس الانتقالي وقيادات جنوبية.

وأضاف الزبيدي، وفق ما نشر الموقع الرسمي للمجلس، أن ”اتفاق الرياض يعد مكسبًا وانتصارًا سياسيًّا لشعب الجنوب وقضيته بمباركة دول العالم للاتفاق واعترافهم بتمثيل المجلس الانتقالي لشعب الجنوب في المحافل الدولية، وهو ما كان ليتم لولا تضحيات شعب الجنوب واستبساله في الدفاع عن حقه وفرض قضيته على العالم“.

ونوّه إلى أن استجابة المجلس الانتقالي لحوار الرياض، جاء بناءً على دعوة رسمية من المملكة العربية السعودية ومن أعلى المستويات في المملكة، وكانت إحدى تجلياتها المستوى الرفيع الذي يليق بالجنوب ودولته، وكذا المكانة الخاصة والفهم العالي بالقضية الجنوبية وتفاصيلها وأحقيتها وهو ما لمسناه -أيضًا- من خلال لقاءاتنا مع العديد من سفراء دول العالم وممثليهم .

وتابع الزبيدي: ”هدفنا استعادة دولتنا كاملة السيادة التي بذل من أجلها الكثير من التضحيات ولا رجعة عن هذا الهدف فنحن نحمل قضية شعب وليس منصبًا هنا أو وزارة هناك“.