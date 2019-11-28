استقبال شعبي لافت لرئيس ”الانتقالي الجنوبي“ لدى وصوله عدن (فيديو)

وصل رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، اليوم الخميس، إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن؛ حيث حظي باستقبال شعبي لافت.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة اصطفاف جموع من جماهير العاصمة اليمنية المؤقتة لتحية رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي عاد من جولة خارجية تخللها توقيع اتفاق الرياض مع الحكومة الشرعية برعاية سعودية مطلع الشهر الجاري.

واصطفت الجماهير في المنطقة من مطار عدن الدولي وصولًا إلى مقر إقامة الزبيدي في حي جولدمور، بمديرية التواهي.

وكان رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك وصل إلى المدينة، يوم الإثنين الماضي؛ تنفيذًا لاتفاق الرياض.

يتضمن الاتفاق تنفيذ جملة من البنود والترتيبات، بدأت بعودة رئيس الحكومة الحالي معين عبدالملك إلى عدن الإثنين الماضي لتفعيل مؤسسات الدولة، وتشكيل حكومة من 24 وزيرًا بالمناصفة (شمال وجنوب)، بالإضافة أيضًا إلى بنود عسكرية وأمنية، على أن تتولى السعودية الإشراف على التنفيذ في المرحلة المقبلة.

ومن مضامين الاتفاق، عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية أغسطس/آب الماضي إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها، وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة، خلال 15 يومًا من توقيع الاتفاق.

وينص الاتفاق، أيضًا، على إعادة تنظيم القوات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية حسب الترتيبات الأمنية الواردة في المحلق الأمني للاتفاق، كما يشمل وقف الحملات الإعلامية المسيئة من مختلف الأطراف.