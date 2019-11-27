اليمن.. مطار الريان الدولي يستقبل أول رحلة جوية منذ سنوات (صور)

وصلت إلى مطار الريان الدولي بالمكلا عاصمة محافظة حضرموت شرقي اليمن اليوم الأربعاء، أول رحلة جوية للخطوط اليمنية، بعد توقف دام نحو 5 سنوات.

وأفادت مصادر يمنية بأن طائرة الخطوط الجوية اليمنية وصلت إلى مهبط المطار الساعة السابعة من صباح اليوم الأربعاء.

وصول أول رحلة جوية إلى #مطار_الريان_الدولي في #المكلا بحضرموت، بعد توقف دام قرابة 5 سنوات#إرم_نيوز pic.twitter.com/vz6gEz36sm — إرم نيوز (@EremNews) November 27, 2019

وأوضحت المصادر أن إعادة تشغيل المطار جاءت بعد خضوعه لعملية إعادة تأهيل وتجهيز شاملة نفذتها السلطات المحلية بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان مدير عام المطار المهندس أنيس عبد القادر باصويطين قال لـ ”إرم نيوز“ في وقت سابق، إن تأخر افتتاح المطار كان لعدم وصول أجهزة الاتصالات والأرصاد الخاصة بالمطار من قبل الشركة المنفذة للمشروع.