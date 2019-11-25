بالفيديو.. أقوى رد يمني على تحقيق قناة الجزيرة ”أحزمة الموت“

تداول مستخدمون على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أنتجه شباب يمنيون على ما يبدو للسخرية من تحقيق بثته قناة الجزيرة القطرية، تحت عنوان ”أحزمة الموت“، يزعم تورط القوات الإماراتية وقوات الحزام الأمني الجنوبية في عمليات اغتيال بجنوب اليمن.

وبثت القناة أمس التقرير الذي يعتمد على وثائق لا يمكن التثبت منها لما زُعم أنها محاضر تحقيق، وكال الاتهامات للإمارات، وحاول تشويه دورها في دعم السلطات الأمنية في عدن إبان الفوضى العارمة التي أعقبت تحرير المدينة من ميليشيات الحوثي.

ويظهر الفيديو المتداول بأسلوب ساخر سهولة التلفيق، وإعداد المحاضر المزورة، وإلحاق الاتهامات بأي كان، دون الاستناد إلى حقائق واقعية تعزز تلك الاتهامات.

ويظهر في الفيديو الذي يستمر أربع دقائق شخص يكتب محضرًا لعمليات قام بها آخرون، يشير إليهم بأحرف وهمية، ضد آخرين، لصالح جهة معينة، ثم يظهر شخص معصوب العينين يقدم اعترافات بلغة ساخرة ضد دولة الإمارات لقناة الجزيرة.

وحاول معدو الفيديو بأسلوبهم الساخر تسليط الضوء على تحقيق الجزيرة، الذي يدرجه متابعون في خانة الحرب الإعلامية التي تنتهجها الدوحة ضد خصومها السياسيين في المنطقة، وعلى رأسهم الدول التي تقاطعها.