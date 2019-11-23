قيادي في الانتقالي الجنوبي يكشف لـ“إرم نيوز“ أسباب عودة قائد لواء النقل إلى عدن

كشف قيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، اليوم السبت، عن أسباب عودة قائد لواء النقل أمجد خالد إلى العاصمة المؤقتة عدن يوم الجمعة.

وقال القيادي الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، إن ”أمجد خالد، عضو فريق الشرعية في اللجنة المشتركة المكونة من الحكومة والانتقالي لتنفيذ اتفاق الرياض في عدن“.

وأضاف أن ”هذه اللجنة، ستكون مهمتها تنفيذ ما يتم الاتفاق والتوافق عليه من قبل اللجنة المشتركة بالرياض“، لافتًا إلى أن ”اللجنة المشتركة في عدن يرأسها قائد قوات التحالف العربي في العاصمة عدن“.

وبشأن لقاءات الرياض، أوضح القيادي، أن ”اللجنة المشتركة تواصل عملها في الرياض وستكون هناك نتائج على الأرض قريبًا“، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وأكد أنه ”لا يوجد أي خلاف في اللقاءات التي تتم بالرياض“، مشيرًا إلى أن“هناك تأخيرًا في مواعيد التنفيذ، وهذا أمر وارد ولكن سيتم تنفيذ كل بنود الاتفاق وفقًا لتسلسلها“.

وحول موعد بدء تنفيذ بنود اتفاق الرياض لاسيما القرارات المرتقبة لتعيين محافظين ومدراء أمن وتشكيل حكومة جديدة، اكتفى القيادي بالقول إنها ”باتت قريبة جدًا“، متوقعًا أن يتم صدورها خلال اليومين القادمين ووفق التسلسل المذكور لاتفاق الرياض.

وأثارت عودة قائد لواء النقل إلى عدن، ضجة خلال الساعات الماضية على منصات التواصل الاجتماعي، لاسيما أن أمجد خالد، يعد أحد قيادات الحماية الرئاسية المحسوبة على الشرعية، فيما تتهمه أطراف جنوبية بموالاته للإخوان.

وخالد، هو أحد القيادات التي شاركت في الأحداث الأخيرة بعدن، وهو الأمر الذي يتعارض مع أحد بنود اتفاق الرياض الذي نص على عدم إشراك أي شخصية شاركت في تلك الأحداث؛ وفقًا لناشطين.

ونشر نشطاء، مقطع فيديو التقط قبل أشهر، ويظهر فيه أحد قادة المقاومة الجنوبية وهو يتحدث عن العثور على متفجرات داخل معسكر النقل، الذي يقوده العميد أمجد خالد.