قصف عنيف لميليشيات الحوثي على مواقع جنوب الحديدة

قصفت ميليشيات الحوثي، الثلاثاء، مناطق في جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن بالأسلحة الثقيلة، بحسب المركز الإعلامي لألوية العمالقة المقاتلة ضمن القوات اليمنية المشتركة

وقالت الألوية في بيان عبر موقعها الإلكتروني: إنّ ”ميليشيات الحوثي جددت خروقاتها اليومية للهدنة الأممية، بقصف واستهداف مناطق في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة بالأسلحة الثقيلة“.

ونقل البيان عن مصادر عسكرية ميدانية قولها: إنّ ”ميليشيات الحوثي قصفت مناطق شمال مديرية حيس بقذائف مدفعية الهاون الثقيل وبقذائف الهاوزر بشكل عنيف ومتواصل“.

وأضافت المصادر أن ”عناصر مسلحة تابعة لميليشيات الحوثي استهدفت مواقع القوات المشتركة غرب المديرية بقذائف آر بي جي، كما أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وعيار 12.7 صوب المواقع“.

وكانت القوات المشتركة في الساحل الغربي حذّرت مساء أمس الإثنين من توجه ميليشيات الحوثي إلى تفجير مواجهات عسكرية بمدينة الحديدة، بالتزامن مع تصعيد خروقاتها للهدنة الأممية، ورصد تحركات مجاميع مسلحة وعمليات نقل لأسلحة وعتاد.