تظاهرة مؤيدة لمحافظ جزيرة سقطرى اليمنية.. واستمرار الاعتصام الرافض له

شهدت جزيرة سقطرى اليمنية اليوم الأحد تظاهرة مؤيدة لمحافظ الأرخبيل رمزي محروس، وذلك مع استمرار اعتصام معارض له أمام مقر السلطة المحلية في الجزيرة.

وقالت مصادر محلية إن التظاهرة المؤيدة للمحافظ دعي لها طلاب المدارس وموظفو السلطة المحلية بما في ذلك الأمنيون القادمون من خارج المحافضة، لإظهار الدعم للمحافظ الذي يواجه انتقادات من قبل السكان المحليين بشأن تردي الخدمات والارتباط بحزب الإصلاح الذراع السياسي لجماعة الإخوان.

سقطرى تنتفض عن بكرة ابيها لمساندة المحافظ رمزي محروس.. #الامارات_عدو_اليمنيين pic.twitter.com/XHYstmWziy — رائف الرويقي (@d9CHwSLt6U7yIy3) November 3, 2019

وهتف المؤيدون لمحروس في التظاهرة التي شارك فيها هو شخصيا ضمن منصة أقامتها السلطة المحلية لهذا الغرض.

في المقابل يواصل المعارضون لمحروس اعتصامهم أمام مقر السلطة المحلية، وهم يطالبون برحيل ما يسمونه سلطة مليشيات الإخوان المتمثلة في المحافظ.

فيديو شاهد الآلاف من ابناء سقطرى يردون على تحركات المحافظ الذي أخرج مسيرة مؤيده له حشد لها العسكريين والموظفين .. ويهتفون لا إصلاح بعد اليوم ..#سقطرى_ترفض_الاخوان #سقطرى_تنتفض_ضد_الاخوان pic.twitter.com/OiU00kQUtZ — فتاح المحرمي (@fatahalmahrme) November 3, 2019

صباح يوم الأحد مظاهرات تعم #سقطرى وهي تهتف لا محروس بعد اليوم لا إصلاح بعد اليوم ارحل ارحل يا إصلاح. وكما خرج عمال شماليون وعسكر من مأرب مقيمين في الجزيرة مؤيدين لمحروس.

الحل #اتفاق_الرياض pic.twitter.com/KqVEeA5pUM — جمال بن عطّاف (@Ben_ataf) November 3, 2019

اهالي سقطرى يطلبون إقالة محافظة سقطرى رمزي

الجيش وقوات الخاصة والحزام الامني يفشلون مخططات إخوانية في اقتحام المعتصمين أمام ديوان محافظة سقطرى تطالب باقالة المحافظ رمزي pic.twitter.com/Y2goxFGV0q — عبدالسلام السقطرى (@Abdulsalam74852) November 3, 2019

وشارك العنصر النسائي بشكل لافت في الاعتصام الرافض للمحافظ.