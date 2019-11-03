تظاهرة مؤيدة لمحافظ جزيرة سقطرى اليمنية.. واستمرار الاعتصام الرافض له

تظاهرة مؤيدة لمحافظ جزيرة سقطرى اليمنية.. واستمرار الاعتصام الرافض له

المصدر: إرم نيوز

شهدت جزيرة سقطرى اليمنية اليوم الأحد تظاهرة مؤيدة لمحافظ الأرخبيل رمزي محروس، وذلك مع استمرار اعتصام معارض له أمام مقر السلطة المحلية في الجزيرة.

وقالت مصادر محلية إن التظاهرة المؤيدة للمحافظ دعي لها طلاب المدارس وموظفو السلطة المحلية بما في ذلك الأمنيون القادمون من خارج المحافضة، لإظهار الدعم للمحافظ الذي يواجه انتقادات من قبل السكان المحليين بشأن تردي الخدمات والارتباط بحزب الإصلاح الذراع السياسي لجماعة الإخوان.

وهتف المؤيدون لمحروس في التظاهرة التي شارك فيها هو شخصيا ضمن منصة أقامتها السلطة المحلية لهذا الغرض.

في المقابل يواصل المعارضون لمحروس اعتصامهم أمام مقر السلطة المحلية، وهم يطالبون برحيل ما يسمونه سلطة مليشيات الإخوان المتمثلة في المحافظ.

وشارك العنصر النسائي بشكل لافت في الاعتصام الرافض للمحافظ.

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