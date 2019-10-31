اليمن.. المقاومة الجنوبية تحبط هجومين للحوثيين في منطقة الفاخر شمالي محافظة الضالع

نجحت المقاومة الجنوبية باليمن، اليوم الخميس، في صدّ هجومين للميليشيات الحوثية، في منطقة الفاخر، شمال محافظة الضالع، في معارك شرسة، استخدمت فيها مختلف الأسلحة.

وأفادت مصادر محلية، أن 19 مسلحًا حوثيًا، قتلوا في الاشتباكات، التي وصفت بأنها الأعنف منذ تحرير القوات الجنوبية لمنطقة الفاخر الواقعة شمالي الضالع.

وأضافت المصادر، أن المقاومة الجنوبية استخدمت خلال المعركة التي استمرت منذ ساعات الصباح الأولى حتى ظهر اليوم، صاروخًا حراريًا لتدمير عربة للحوثيّين من نوع ”بي أم بي“.

وشارك في صد الهجومين الحوثيين، قوات الحزام الآمن، وقوات اللواء 30، حيث تصدت للمسلحين الحوثيين قرب الفاخر، ومنعتهم من التقدم نحو حبيل حمان، فيما تصدّت وحدات من اللواء الخامس بقوات العمالقة لهجوم آخر من اتجاه حبيل العبدي، موقعة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بصفوف جماعة الحوثي.