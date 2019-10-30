اليمن.. إضراب شامل لأصحاب المخابز في صنعاء بسبب إتاوات الحوثيين

لليوم الثاني توقفت مخابز صنعاء عن العمل إثر إضراب لملاك المخابز والأفران عن العمل على خلفية فرض إتاوات غير قانونية بالقوة تحت مسمى ”المولد النبوي“.

وفرضت الميليشيات الحوثية مبالغ مالية تصل إلى 3 مئة ألف ريال على المخابز الكبيرة دعمًا لما أسمته ”الاحتفال بذكرى المولد النبوي“، وهددت الميليشيات بإغلاق المخابز التي ترفض دفع الإتاوات؛ ليضطر ملاك المخابز إلى الإضراب الشامل عن العمل.

وأكد مصدر في نقابة أصحاب المخابز والأفران أن الإضراب سيستمر حتى تتوقف التعسفات الحوثية بحق أصحاب الأفران والمخابز في صنعاء والممارسات التي تطال العشرات من أصحاب المخابز بالحبس والتهديد بالإغلاق بتهم باطلة“.

وأوضح المصدر لـ“إرم نيوز“ أن الإضراب جاء بعد أن خابت آمال أصحاب المخابز والأفران بتوقف فرض الإتاوات بالقوة من قبل الحوثيين، وسط تصاعد أسعار المحروقات خاصة الديزل، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الدقيق وأجور العمال“.

ولفت إلى أن الإضراب نُفّذ بعد يومين ”من اجتماع، مطلع الأسبوع الحالي، بالعشرات من أصحاب المخابز والأفران في مبنى وزارة الصناعة والتجارة في صنعاء، فرضت خلاله مبالغ مالية على أصحاب الأفران والمخابز، والتهديد بإغلاق المخالفين؛ ما دعا النقابة إلى إعلان الإضراب الشامل ليستجيب الجميع باستثناء أصحاب المخابز والأفران الموالين للحوثيين وعدد قليل جدًا“.

وخلق توقف حركة بيع الخبز في شوارع صنعاء حالة من السخط الشعبي العارم على هذه الممارسات العشوائية لميليشيات الحوثيين التي أدت للإضراب الثاني منذ بداية العام الحالي 2019.