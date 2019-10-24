التوقيع على مسودة اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي

قالت ثلاث مصادر مطلعة لـ“إرم نيوز“ إنه جرى التوقيع على مسودة اتفاق الرياض بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية وذلك بعد أشهر من الحوار الذي جرى في بداية المطاف لأسابيع في مدينة جدة السعودية.

وقالت المصادر إن المجلس الانتقالي الجنوبي وقع على مسودة الاتفاق الذي سيتم توقيعه رسميا من قبل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي في حضور عربي ودولي خلال أيام.

ويعد هذا الاتفاق نجاحا كبيرا لجهود السعودية والإمارات الرامية إلى توحيد الصفوف لمواجهة الميليشيات الحوثية.

وحذر أحد المصادر من أن هناك بعض العراقيل التي تضعها أطراف في الحكومة الشرعية، مشيرا إلى أن هناك إصرارا وعزما من قبل قيادة التحالف العربي على اتمام الاتفاق.

ولم يفصح المصدر عن تفاصيل المسودة مكتفيا بالقول إن وسائل الإعلام نشرت جزءا كبير منها خلال الايام الماضية.

وكان وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير قال في تصريح سابق الخميس ان الاتفاق وشيك.

وكان الحوار قد بدأ منذ مطلع الشهر الماضي في مدينة جدة قبل ان ينتقل الوفدان مؤخرا إلى العاصمة الرياض، للتوصل لاتفاق ينهي التوتر الذي حدث مؤخرا في جنوب اليمن.