اليمن.. حسرة في عدن على غياب الإمارات

تتصاعد مشاعر الحسرة في محافظات الجنوب اليمني، وتحديدًا مدينة عدن، مع انسحاب القوات الإماراتية التي ساعدت في تحرير المدينة وتأمينها ضمن جهود قوات التحالف العربي لدعم الشرعية، حيث حلت محلها قوات سعودية وسودانية ضمن ترتيبات في إطار التحالف.

ونشرت صحيفة ”عدن الغد“ المحلية، تصريحًا لقائد اللواء الرابع حزم، العقيد ”وافي الغبس“، في وداع قائد قوات التحالف العربي في عدن، الإماراتي العميد الركن راشد الغفلي ”أبو محمد“.

ونقلت الصحيفة، عن العقيد ”وافي الغبس“، وهو أيضًا قائد جبهة حيفان عريم، قوله في وداع العميد الإماراتي، إن ”مغادرتكم جرح غائر في قلب كل جنوبي حر“، مضيفًا: ”ستظلون رموزًا للتحرر وستقرأ الأجيال عن بطولاتكم وشهامتكم وأصالتكم ونخوتكم العربية“.

وتابع قائد اللواء الرابع حزم: ”وداعًا يا قائد الأحرار الشرفاء، وسنظل نخطو على خطاكم حتى تحرير واستقلال الوطن من ميليشيات الحوثي والتنظيمات الإرهابية.. لن ننسى مواقفكم التاريخية وبطولاتكم الأسطورية، فقد اختلطت دماء أبطالكم بدماء أبطالنا.. وهل يوجد ما هو أغلى من الدم؟ فأنتم منا ونحن منكم.. يا أشبال زايد“.

في هذه الأثناء، أوقف الهلال الأحمر الإماراتي نشاطه وأعماله في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

صحيفة عدن الغد وهي ترصد ردود فعل السكان حول مغادرة الإماراتيين لمدينة عدن، واحتمال توقف نشاطات الهلال الأحمر الإماراتي، نقلت عنهم تقديرهم وعرفانهم لجهود الإمارات الإغاثية، والتي عمت كافة مديريات محافظة عدن وباقي المحافظات المحررة، حيث نفذت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي العديد من المشاريع وقدمت الدعم لجميع سكانها.

ونقلت عدن الغد، عن السكان تأكيدهم، أنهم ”لن ينسوا الدعم الإماراتي والتحركات الإنسانية البطولية التي قام بها الهلال الأحمر الإماراتي، والتي استفادت منها كافة مديريات محافظة عدن في الأعوام السابقة، وساهمت في القضاء على الفقر والجوع“، مشيدين بـ“المشاريع الخدمية التي تم تنفيذها والتي خففت من معاناتهم في المجالات الإغاثية والصحية وغيرها“.

وشدد سكان مدينة عدن، على أن الدور الإماراتي كان مشهودًا في اليمن، ولم تؤثر عليه حملات التشويش والتشويه، وقالت الصحيفة، إن ”الترحيب والشكر الذي يبديه السكان البسطاء“ بدور الإمارات، يفصحون عنه في ”جميع تعاملاتهم اليومية في الأسواق ووسائل المواصلات والمنتزهات، في جميع الأماكن التي يجتمعون فيها …حيث نجد لسان حال الجميع يشيدون بتلك التحركات التي كان يبديها الهلال ويوجهون لهم سيلًا من هتافات الحب والترحيب، معتبرين أن ما قام به خدم أبناء المحافظة، وعزز العلاقات بين الشعبين اليمني والإماراتي، على حد قولهم.

وقال الإعلامي ياسر يافعي، أحد العاملين مع الهلال الإماراتي، على صفحته بفيسبوك، مساء أمس، إن ”مغادرة هيئة الهلال الإماراتي لعدن والمحافظات المجاورة، سيترك فراغًا كبيرًا في المستشفيات والمراكز الصحية وجرحى الحرب، فضلًا عن المئات من الحالات الإنسانية“.

وأضاف أن ”الأعمال الجليلة التي قدمها الهلال الإماراتي منذ اللحظات الأولى لتحرير عدن، والمتمثلة في تطبيع الحياة في المدينة وتأهيل المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية في فترة وجيزة، ستظل شاهدة على عظمة ما تم تقديمه“، وفق قوله.