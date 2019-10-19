اليمن.. وزيرا الداخلية والنقل يصلان حضرموت

وصل صباح اليوم السبت، نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الداخلية أحمد الميسري، رفقة وزير النقل صالح الجبواني، إلى مطار سيئون الدولي بمحافظة حضرموت شرق البلاد، قادمين من العاصمة المصرية القاهرة.

وكان الميسري والجبواني قد غادرا العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، على خلفية الأحداث التي شهدتها المدينة منتصف شهر أغسطس/آب الماضي، حيث دارت اشتباكات بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، انتهت بسيطرة الأخيرة على المدينة.

وتداول نشطاء يمنيون بمنصات التواصل الاجتماعي، فجر اليوم، صورة تظهر الوزيرين الميسري والجبواني على متن إحدى طائرات الخطوط الجوية اليمنية، وقالوا إنهما في طريق العودة إلى اليمن.

وقال رئيس تحرير صحيفة ”عدن الغد“ المحلية، فتحي بن لزرق، عبر منشور على صفحته بموقع الفيسبوك: ”من المقرر أن ينتقل الميسري والجبواني، عقب وصولهما مدينة سيئون، إلى مدينة عتق بمحافظة شبوة، ثم لاحقًا إلى مدينة عدن بإذن الله“.

وبحسب بن لزرق: ”تأتي العودة بناء على توجيهات رئاسية صدرت لهما بالالتحاق بالوزراء الذين وصلوا قبل 3 أيام إلى حضرموت“.

وكان 6 من وزراء الحكومة اليمنية قد وصلوا الثلاثاء الماضي، إلى حضرموت، قادمين من المملكة العربية السعودية.